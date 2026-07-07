Festival kakav se rijetko viđa: Najbolji sommelieri svijeta, preko 80 pjenušaca i vrhunski chefovi

Postoje oni rijetki vikendi zbog kojih bez razmišljanja pomaknete sve ostale planove. Ne zato što morate, nego zato što znate da se ovakve prilike ne događaju često. Poput prilike da na jednom mjestu možete neograničeno kušati preko 80 pjenušavih vina i šampanjaca iz cijelog svijeta, jesti kamenice i potpisna jela koje pripremaju najbolji hrvatski JRE chefovi, piti signature koktele, učiti i družiti se s najboljim hrvatskim i svjetskim sommelierima, a navečer plesati uz cabaret show i glazbu do kasno u noć — sve s jednom ulaznicom.

Foto: Sparkling Wine Fest Croatia

Upravo takav bit će prvi vikend studenoga u Jastrebarskom, podno Plešivice – jedne od najuzbudljivijih hrvatskih vinskih regija, udaljene svega tridesetak minuta od Zagreba. Od 6. do 7. studenoga 2026. Princess Centar postaje domaćin trećeg izdanja Sparkling Wine Festa Croatia, festivala koji ove godine donosi najveći i najambiciozniji program dosad.

Ovogodišnju kampanju organizatori su saželi u jednostavnu, ali snažnu poruku: "Now is a good time!" Jer za pjenušac ne treba čekati Novu godinu, rođendan ili neku veliku životnu prekretnicu. Najljepši trenuci često nastaju spontano – uz ručak s prijateljima, tijekom običnog utorka ili vikenda kada odlučimo stati, nazdraviti i uživati. Ako ne sada – kada?

Foto: Sparkling Wine Fest Croatia

Sparkling Wine Fest Croatia upravo takvu kulturu želi graditi – onu u kojoj pjenušac nije rezerviran za posebne prilike, već postaje simbol svakodnevnog uživanja, gostoprimstva i kvalitetno provedenog vremena.

Ovogodišnje izdanje donosi potpuno novi koncept festivala kroz četiri programske cjeline koje zajedno stvaraju cjelovito eno-gastro iskustvo.

U petak od 10 do 16 sati održava se SWF Conference — eno-gastro & hospitality konferencija s panelima i najboljim stručnjacima iz gastronomije, turizma i ugostiteljstva. Među potvrđenim govornicima su Mikk Parre iz Estonije, aktualni najbolji sommelier Europe, Azije, Afrike i Bliskog istoka (ASI 2024), Master Sommelier Stefan Neumann (top 10 svijeta), Master Sommelier Tony Lecuroux i Master Sommelier Suwi Zlatić (top 5 Europe, Champagne ambasador), čime festival okuplja jednu od najjačih sommelijerskih postava koja je dosad gostovala u Hrvatskoj.

Foto: Sparkling Wine Fest Croatia

Od 16 sati u petak i od 14 sati u subotu počinje SWF Grand Tasting — srce festivala. Najbolji hrvatski vinari i distributeri na jednom mjestu predstavljaju pjenušce tradicionalne metode i šampanjce. Posjetitelji, u sklopu ulaznice, mogu neograničeno kušati svih 80+ etiketa, što je jedina prilika u Hrvatskoj da se ovolika kolekcija pjenušavih vina proba na jednom mjestu.

Jednako impresivan bit će i gastronomski dio programa. Posjetitelje očekuju potpisna jela posebno osmišljena za sljubljivanje s pjenušcima, koja će pripremati chefovi Bernard Korak (Restoran Korak), Matija Bregeš (Boškinac), Dino Šeparović (Konoba Kala), Vjeko Bašić (Konoba Boba) i Marin Pleše (Vila Rova).

Foto: Sparkling Wine Fest Croatia

Oba dana od 15 do 19 sati održavaju se SWF Radionice — za sve razine. Od entry level edukacija za one koji prvi put kušaju pjenušac, do naprednih masterclassova s Master Sommelierima. Ne morate znati ništa da biste došli — ali ako nakon radionice naučite razliku između Blanc de Blancs i Blanc de Noirs, uspjeh je postignut.

A kada završe degustacije i radionice, festival se pretvara u večernju zabavu. Petak donosi DJ & Sax party, dok je subota rezervirana za bend i cabaret show u sklopu SWF Afterpartyja, koji je – baš kao i degustacije – uključen u cijenu ulaznice. Jer festival je ovo koji ne završava kad se isprazni posljednja čaša — već se nastavlja uz glazbu, ples i nova prijateljstva.

Foto: Sparkling Wine Fest Croatia

Posebnu težinu ovogodišnjem programu daju upravo radionice i masterclassovi. Kako je već spomenuto, na Sparkling Wine Fest Croatia stiže Mikk Parre, aktualni najbolji sommelier Europe, Azije, Afrike i Bliskog istoka te jedno od najuglednijih imena svjetske sommelijerske scene. Njegov dolazak iznimno je značajan jer je prilika učiti od aktualnog nositelja ove prestižne titule rijetkost čak i na najvećim europskim vinskim događanjima. Posjetitelji će tako imati priliku iz prve ruke slušati, kušati i učiti od čovjeka koji danas predstavlja sam vrh svjetske vinske struke.

Ljubitelji koktela svoje će mjesto pronaći u Old Pilot's Cocktail Baru, gdje će nagrađivani miksolog Darko Uremović pripremati signature koktele na bazi pjenušaca.

Foto: Sparkling Wine Fest Croatia

Organizatori očekuju da će se i ove godine brojka posjetitelja kretati oko njih čak tisuću, a dolazak je dodatno olakšan besplatnim autobusnim prijevozom iz Zagreba u organizaciji Samoborčeka, na relaciji Avenue Mall – Princess Centar. Za one koji žele vikend pretvoriti u kratki eno-gastro odmor, na raspolaganju su Hotel Princess te brojne kuće za odmor i vile na Plešivici.

Ulaznice su već u prodaji na službenoj web stranici organizatora, a do 13. srpnja traje Early Bird razdoblje tijekom kojeg je moguće ostvariti 30 posto popusta. Nakon toga slijedi Regular prodaja s 10 posto popusta, Last Minute faza te prodaja po punoj cijeni na samom događanju.

Svakako, rijetko se dogodi da na jednom mjestu možete kušati više od 80 pjenušaca i champagnea, uživati u jelima vrhunskih chefova, učiti od najboljih svjetskih sommeliera i dan završiti plesom. Sparkling Wine Fest Croatia nije festival rezerviran za vinske znalce – to je vikend stvoren za sve koji vjeruju da su najbolji trenuci upravo oni koji nisu planirali, jer ''Now is a good time''.