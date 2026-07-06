Ovo su tri vrste raka koje je najteže dijagnosticirati, tvrde liječnici

Rak je okrutan, a jedna od najokrutnijih stvari kod njega je to što se različite vrste mogu sakriti u našim tijelima mnogo bolje od drugih. A, kašnjenje u postavljanju dijagnoze može se pokazati smrtonosnim. Zato je liječnica podijelila koje je vrste raka najteže uočiti i na što treba paziti kako biste povećali svoje šanse da primijetite nešto što nije u redu. Dr. Deborah Lee kaže za Metro da su najčešći oblici raka koje je teško dijagnosticirati rak gušterače, jajnika i crijeva.

'Vjeruje se da su sva tri raka prisutna mnogo godina prije postavljanja dijagnoze, ali uzrokuju malo ili nimalo simptoma, ili ako se simptomi ipak pojave, zamjenjuju se s nečim drugim', objašnjava ona, 'Moramo podići svijest o ovim vrstama raka i pobrinuti se da ljudi paze na znakove i simptome te da prije nego kasnije posjete svog liječnika opće prakse. Osim raka crijeva, nažalost još uvijek nema programa otkrivanja za rak jajnika ili gušterače'.

Rak gušterače: 'Od svih vrsta raka', dodaje ona, 'rak gušterače posebno je teško dijagnosticirati, a najčešće se pojavljuje kada je bolest uznapredovala i nije podložna liječenju. Samo 1% ljudi s dijagnozom raka gušterače živi 10 godina. Rak gušterače ima najnižu stopu petogodišnjeg preživljavanja od 22 najčešća tipa raka.

'Vjeruje se da raku gušterače često treba 10-20 godina da raste u gušterači prije nego što se otkrije. Kod 80% pacijenata dijagnoza se dijagnosticira u uznapredovalom stadiju. To je zato što se gušterača nalazi visoko na stražnjoj strani trbuha i simptomi su blagi ili se pripisuju drugim stanjima kao što je refluks kiseline, bolest žučnog mjehura ili peptički ulkusi', kaže dr. Lee.

Simptomi:

Bezbolna, progresivna žutica – žuta boja kože i bjeloočnica, sa blijedom stolicom i tamnom bojom urina

Neobjašnjivi gubitak težine

Gubitak apetita

Mučnina i povraćanje

Promjena u navici pražnjenja crijeva – proljev ili zatvor – ali često rijetka stolica koju je teško isprati

Letargija i umor

Bolovi u trbuhu

Probavne smetnje

Faktori rizika:

Rak gušterače obično pogađa osobe starije od 65 godina i rijedak je kod onih mlađih od 40 godina, no može se pojaviti u bilo kojoj dobi

22% karcinoma gušterače uzrokovano je pušenjem

Alkohol, pretilost i nedostatak tjelesne aktivnosti

Češći je u onih koji su prethodno bili liječeni od raka

Rizik je značajno povećan ako imate jednog ili dva bliska srodnika s bolešću. Češći je u onih s genom BRACA 2 i u onih s Lynchovim sindromom

Češći je kod onih s kroničnim pankreatitisom ili onih koji imaju infekciju hepatitisom B

Novonastali dijabetes

Ove namirnice štite od raka, obavezno ih uvrstite na svoj jelovnik

Dr. Deborah poziva da svi koji imaju bilo koji od gore navedenih simptoma posjete svog liječnika opće prakse. 'Većina neće imati rak gušterače', dodaje ona, 'ali ako se rak otkrije rano, to će uvelike poboljšati šanse za preživljavanje. Nemojte patiti u tišini. Ne postoji program otkrivanja za rak gušterače, ali ako ste pod visokim rizikom, možda se možete pridružiti Europskom registru za ispitivanje nasljednog pankreatitisa i raka gušterače (EUROPAC)'.

Rak jajnika: Dr. Deborah kaže da otprilike 4000 ljudi godišnje umre od raka jajnika. 'To je otprilike 11 žena dnevno', kaže ona, 'Problem je što se samo 20% žena dijagnosticira rak jajnika u ranim stadijima - stadijima 1 i 2. Rak jajnika često se dijagnosticira kada je uznapredovao i već se proširio jer su simptomi nejasni i nespecifični te se često pripisuju drugim stvarima. Budući da su zdjelica i trbušna šupljina prostrani, tumor mora prilično narasti prije nego što izazove dovoljno simptoma da žena zna da nešto nije u redu. Žene moraju znati simptome. Budite oprezne i otiđite po pomoć čim pomisle da stvari nisu u redu'.

Simptomi:

nadutost

Osjećaj sitosti nakon jela

Često mokrenje (zbog pritiska na mjehur)

Bol u trbuhu i/ili zdjelici

Osjećaj pritiska u trbuhu

Oticanje trbuha

Neobjašnjivi gubitak težine

Umor

Bol u leđima

Zatvor

Vaginalno krvarenje – krvarenje u postmenopauzi

Neuobičajen vaginalni iscjedak

Bolan seks

Faktori rizika:

Najčešća dob za rak jajnika je 63 godine – rijetkost je ispod 40 godina

Prekomjerna težina ili pretilost

Rani početak menstruacije i kasni završetak

Endometrioza

Genetske predispozicije

Dodaje: 'Žene su u većem riziku ako imaju majku ili sestru koji su imali rak jajnika ili dojke. Žene bi trebale posjetiti svog liječnika opće prakse ako je to slučaj jer bi mogle zadovoljiti kriterije za upućivanje na genetski probir raka i testirati se na genske mutacije kao što su BRACA1 i BRACA 2. Ako su pozitivne na testu, bit će savjetovane o smanjenju rizika od raka jajnika i dojke, što znači mogućnost operacije uklanjanja jajnika i dojki prije nego što se pojavi bilo kakva malignost - ako to odluče učiniti'.

Opet, ako imate bilo koji od gore navedenih simptoma, dr. Deborah kaže da je vrijeme da posjetite svog liječnika opće prakse. Također možete otići u kliniku za seksualno zdravlje. 'Većina neće imati rak jajnika', nastavlja ona, 'ali uvijek je najbolje biti temeljit i biti pregledan kako biste sebi dali najbolju priliku da rano otkrijete ozbiljna stanja poput raka jajnika. Stadij 1 raka jajnika ima petogodišnju stopu preživljavanja od 89%, dok za stadij 4 to pada na 20%'.

Rak crijeva: Ako ostane neotkriven, rak crijeva može završiti širenjem u krvne žile, stijenku crijeva, limfne žile i druga lokalna tkiva. Dr. Deborah objašnjava: 'Rak crijeva obično počinje rastom polikemije u stijenci crijeva. Samo oko 10% polipa crijeva postane zloćudno. Proces traje 10-20 godina tijekom kojih ima dovoljno vremena da se polip otkrije i ukloni'.

Ona također citira studiju Cancer Epidemiology koja je otkrila da gotovo jedna trećina pacijenata s rakom crijeva kasni s dobivanjem dijagnoze. 'U 13% slučajeva', dodaje ona, 'kašnjenje se dogodilo prije nego što su posjetili svog liječnika opće prakse, a u 38% se odgoda dogodila nakon što ih je liječnik opće prakse uputio u bolnicu. Kod 49% pacijenata kašnjenje je bilo u odlasku na pretrage i u čekanju da se rezultati pretraga vrate liječniku opće prakse'.

Simptomi:

Krvarenje – krv u izmetu, u WC školjki ili na WC papiru

Stalna promjena u navici pražnjenja crijeva

Neobjašnjivi gubitak težine

Umor i letargija

Bol i/ili kvržica u trbuhu

Faktori rizika:

Nakon što ste imali polipe debelog crijeva

Upalna bolest crijeva – Crohnova bolest ili ulcerozni kolitis

Obiteljska povijest raka crijeva

Imati nasljedno stanje kao što je Lynchov sindrom ili obiteljska adenomatozna polipoza

Rijetka stanja kao što je Peutz Jeghersov sindrom ili cistična fibroza

Dijabetes tipa 2.

Dob – Rak crijeva može se pojaviti u bilo kojoj dobi, ali je češći kod osoba starijih od 50 godina.

Prekomjerna težina ili pretilost

Pretjerano pušenje, alkohol i tjelesna neaktivnost.

Konzumiranje puno crvenog mesa

Niske razine vitamina D – stoga se može češće javljati kod radnika u noćnim smjenama

Dr. Deborah nas poziva da nam ne bude neugodno razgovarati o svojim kupaonskim navikama s liječnikom opće prakse. 'Vaš liječnik također sjedi na WC-u!’, kaže ona, 'Sve su to već vidjeli i tu su da vam pomognu. Nemojte samo stavljati svoje simptome na gomilu i ignorirati ih'.