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Kućanski trikovi

Metoda profesionalnih čistačica: Kako se riješiti kamenca na slavini bez ribanja?

Shutterstock
VL
Autor
Stephany Domitrović
17.07.2026.
u 15:30

Zaboravite na dugotrajno ribanje slavina. Profesionalne čistačice otkrivaju jednostavan trik koji učinkovito uklanja kamenac i vraća sjaj u manje od 30 minuta.

Ako vam se na slavinama u kupaonici konstantno pojavljuju bijele mrlje i kamenac, problem nije u tome što ih ne čistite dovoljno često, već u mineralima koje voda ostavlja nakon svakog korištenja. Srećom, postoje načini kako te naslage ukloniti bez agresivnog ribanja. Profesionalne čistačice pritom koriste jednostavan sastojak koji otapa kamenac i vraća sjaj metalnim površinama, ali upozoravaju da tijekom korištenja ove otopine morate biti pažljivi.

Agresivna sredstva za čišćenje i žičane spužve nisu jedino efikasno rješenje za uklanjanje kamenca i tvrdokornih naslaga sa slavina i tuša. Postoji jednostavnije rješenje koje najprije omekšava kamenac, pa se većina naslaga uklanja uz znatno manje truda i bez dugotrajnog ribanja. Stručnjaci australskog servisa za profesionalno čišćenje Maid2Match preporučuju korištenje otopine limunske kiseline. Za pripremu domaćeg preparata za čišćenje kamenca potrebno je 3 žlice limunske kiseline otopiti u pola litre tople vode. Otopinom natopite nekoliko listova papirnatog ručnika, omotajte papir oko slavine i fiksirajte ga plastičnom gumicom ako je to potrebno. Nakon toga dovoljno je starom četkicom za zube očistiti mlaznice, a zatim pustiti vruću vodu kako bi isprala ostatke kamenca i nakupljene nečistoće.

Limunska kiselina može poslužiti i za uklanjanje kamenca iz kuhala za vodu, osvježavanje perilice posuđa, čišćenje tuš-kabina, kada i drugih kupaonskih površina, održavanje ovlaživača i odvlaživača zraka te kao dodatak za pranje svijetlog rublja jer pomaže ukloniti ostatke deterdženta i vratiti svježinu tkaninama. Zbog svoje kiselosti nije prikladna za aluminij i druge osjetljive metale, prirodni kamen poput mramora i granita te drvene površine zaštićene voskom. Oprez je potreban i kod tamnih tkanina jer može imati blagi učinak posvjetljivanja, a ne preporučuje se ni miješanje sa sodom bikarbonom jer se njihovo djelovanje međusobno neutralizira.

Za svakodnevnu upotrebu dovoljna je blaža otopina limunske kiseline i tople vode, s manjom koncentracijom limunske kiseline, dok se za tvrdokorne naslage može pripremiti nešto jača mješavina. Nakon čišćenja površinu treba isprati čistom vodom i obrisati suhom krpom kako ne bi ostali tragovi. Pravilnom primjenom limunska kiselina može zamijeniti niz specijaliziranih sredstava za uklanjanje kamenca. Osim što učinkovito čisti slavine i druge površine na kojima se talože minerali iz vode, štedi vrijeme i smanjuje potrebu za agresivnim ribanjem, uz uvjet da se koristi na materijalima koji podnose kisela sredstva.
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