Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 24
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SLAVEN BILIĆ
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Provjereno učinkovito!

Zaboravite skupa sredstva za pranje prozora: Trik s jednim kuhinjskim sastojkom ostavlja staklo bez ijedne crte

Shutterstock
VL
Autor
Stephany Domitrović
17.07.2026.
u 07:00

Na preporuku čitateljice, urednici portala The Kitchn odlučili su isprobati jednostavan trik za pranje prozora. Sve što vam treba jedan je sastojak iz kuhinje, a prozori nakon čišćenja ostaju sjajni i bez mrlja.

Koliko god puta obrisali prozore, na njima često ostanu tragovi, sitne mrlje ili sloj prljavštine koji se teško uklanja. Na staklu se svakodnevno nakupljaju prašina, pelud, masnoća i druge nečistoće, zbog čega ni klasična sredstva za čišćenje ne daju uvijek željeni rezultat. Urednici portala The Kitchn odlučili su isprobati trik koji im je preporučila čitateljica, a koji je, kako kaže, godinama koristila njezina baka. Za ovu metodu čišćenja prozora potrebni su vam samo topla voda i kukuruzni škrob. „Smjesu dobro promiješam, a zatim prozor prebrišem s dvije krpe”, opisala je.

Kukuruzni škrob djeluje kao vrlo blag abraziv koji pomaže ukloniti tvrdokornu prljavštinu bez oštećivanja stakla. Za pripremu sredstva dovoljno je pomiješati oko litru tople vode i tri četvrtine čajne žličice kukuruznog škroba. Zatim, krpu namočiti u otopinu, dobro je ocijedite i prozor prebrišite kružnim pokretima od vrha prema dnu. Nakon toga staklo nije potrebno obrisati vodom, dovoljno ga je tek proći suhom krpom od mikrofibre.

Rezultat ovog jednostavnog trika ugodno ih je iznenadio. Staklo je ostalo potpuno čisto, bez mrlja i tragova, čak i na dijelovima na kojima se prljavština zadržavala dulje vrijeme. Iako cijeli postupak traje nekoliko minuta dulje od korištenja klasičnog sredstva za pranje stakla, pokazao se vrlo učinkovitim, a ujedno je i znatno jeftiniji jer koristi sastojak koji većina ljudi već ima u kuhinjskom ormariću. Važno je samo dobro ocijediti krpu prije čišćenja kako višak tekućine ne bi curio niz staklo. Na kraju prozor prebrišite suhom krpom od mikrofibre koja će ukloniti ostatke smjese i ostaviti staklo potpuno sjajnim, bez mrlja i tragova.
Ključne riječi
savjeti stručnjaka pranje prozora jednostavan trik kukuruzni škrob čišćenje prozora

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!