Zaboravite skupa sredstva za pranje prozora: Trik s jednim kuhinjskim sastojkom ostavlja staklo bez ijedne crte

Koliko god puta obrisali prozore, na njima često ostanu tragovi, sitne mrlje ili sloj prljavštine koji se teško uklanja. Na staklu se svakodnevno nakupljaju prašina, pelud, masnoća i druge nečistoće, zbog čega ni klasična sredstva za čišćenje ne daju uvijek željeni rezultat. Urednici portala The Kitchn odlučili su isprobati trik koji im je preporučila čitateljica, a koji je, kako kaže, godinama koristila njezina baka. Za ovu metodu čišćenja prozora potrebni su vam samo topla voda i kukuruzni škrob. „Smjesu dobro promiješam, a zatim prozor prebrišem s dvije krpe”, opisala je.

Kukuruzni škrob djeluje kao vrlo blag abraziv koji pomaže ukloniti tvrdokornu prljavštinu bez oštećivanja stakla. Za pripremu sredstva dovoljno je pomiješati oko litru tople vode i tri četvrtine čajne žličice kukuruznog škroba. Zatim, krpu namočiti u otopinu, dobro je ocijedite i prozor prebrišite kružnim pokretima od vrha prema dnu. Nakon toga staklo nije potrebno obrisati vodom, dovoljno ga je tek proći suhom krpom od mikrofibre.

Rezultat ovog jednostavnog trika ugodno ih je iznenadio. Staklo je ostalo potpuno čisto, bez mrlja i tragova, čak i na dijelovima na kojima se prljavština zadržavala dulje vrijeme. Iako cijeli postupak traje nekoliko minuta dulje od korištenja klasičnog sredstva za pranje stakla, pokazao se vrlo učinkovitim, a ujedno je i znatno jeftiniji jer koristi sastojak koji većina ljudi već ima u kuhinjskom ormariću. Važno je samo dobro ocijediti krpu prije čišćenja kako višak tekućine ne bi curio niz staklo. Na kraju prozor prebrišite suhom krpom od mikrofibre koja će ukloniti ostatke smjese i ostaviti staklo potpuno sjajnim, bez mrlja i tragova.