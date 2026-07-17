Rekordan ULTRA Europe 2026 zaključen uz 140 000 posjetitelja na Parku mladeži te obilježen kao najsigurnije izdanje do sad

Split, 15. srpnja 2026. - Tri dana, deseci tisuća podignutih ruku i zastava iz cijelog svijeta, zagrljaji potpunih stranaca, ples na ljetnoj kiši i jedna univerzalna poruka zajedništva koja ne poznaje granice - United We Dance. ULTRA Europe i ove je godine dokazao da nije samo festival elektroničke glazbe, već iskustvo koje povezuje ljude, stvara prijateljstva i ostavlja uspomene koje traju puno dulje od 3 festivalska dana i postaju dio kolektivnog sjećanja. Od 10. do 12. srpnja više od 140 000 posjetitelja prošlo je kroz splitski Park mladeži što predstavlja službeno najveće izdanje u povijesti festivala. Uz rekordnu posjećenost, ULTRA Europe obilježile su svjetske glazbene premijere i ekskluzivni trenuci kojima su izvođači ispisali nova poglavlja festivalske povijesti pred publikom koja je još jednom dokazala zašto je upravo Split jedno od najposebnijih mjesta na svjetskoj festivalskoj karti. Iznimnu vrijednost ovogodišnjem izdanju daje činjenica da je, unatoč najvećem broju posjetitelja do sada na Parku mladeži, ovo najmirnije i najsigurnije izdanje do sada sukladno zabilježenim brojkama. To dodatno potkrjepljuje poruke zajedništva i pozitivne atmosfere na festivalu. Dok su se posljednji taktovi još uvijek širili Parkom mladeži, pogled je već bio usmjeren prema budućnosti jer su organizatori službeno potvrdili kako se ULTRA Europe vraća na splitski Park mladeži od 9. do 11. srpnja 2027. godine.

NIZ GLAZBENIH I PRODUKCIJSKIH IZNENAĐENJA NA REKORDNOM IZDANJU FESTIVALA

Pred rekordnih 140 000 posjetitelja u tri dana, ULTRA Europe još je jednom potvrdio svoju ulogu jedne od najvažnijih svjetskih pozornica elektroničke glazbe - mjesta na kojem najveća imena scene ne dolaze samo nastupati, već stvarati trenutke koji će oblikovati festivalsku kulturu. Upravo je u Splitu Martin Garrix premijerno predstavio otvaranje svog novog festivalskog nastupa koji je pripremio za svjetsku turneju, dok je Hardwell publiku oduševio s čak 9 novih pjesama. Poseban trenutak uz premijere novih pjesama dogodio se kada je tijekom kiše izveo emotivni remix pjesme “Iris” izvođača Goo Goo Dolls čija je ikonska live izvedba upravo tokom ljetnog pljuska zabilježila preko 170 milijuna pregleda. Među najupečatljivijim trenucima ovogodišnjeg izdanja izdvojio se i nastup BUNT.-a te njegov skok među publiku. Takav potez rijetkost je na festivalima ovakvih razmjera, gdje složena produkcija, sigurnosni protokoli i veličina publike ovakve spontane trenutke čine gotovo nezamislivima. Upravo zato je njegov potez izazvao oduševljenje tisuća posjetitelja, a snimke su ubrzo preplavile društvene mreže. Dugo iščekivani nastup Calvina Harrisa, jednog od najuspješnijih i najutjecajnijih svjetskih producenata, potvrdio je zašto se nalazi u samom vrhu elektroničke scene, a živa slika Parka mladeži koji u glas sama pjeva „We Found Love“ ostat će zauvijek urezana u sjećanjima svih prisutnih. Cjelokupno iskustvo je dodatno podigla i dosad najveća produkcija festivala. Nova vatrena instalacija na krovu glavne pozornice postala je jedan od vizualnih zaštitnih znakova ovogodišnjeg izdanja, a više od 600 dodatnih sekundi specijalnih efekata u usporedbi s prošlom godinom pretvorilo je svaki nastup u audiovizualni spektakl. Odbrojavanje do novog izdanja započelo je već na zadnjem setu jer su organizatori netom nakon posljednjeg vatrometa objavili da se ULTRA Europe vraća na Park mladeži od 9. do 11. srpnja 2027. godine.

SIGURNOST i zajedništvo KAO TEMELJ FESTIVALSKOG ZAJEDNIŠTVA

Ovogodišnje izdanje festivala donijelo je naizgled nespojiv rezultat - najveći broj posjetitelja u povijesti ULTRA Europe na Parku mladeži, ali istovremeno i dosad najmirnije izdanje festivala. Unatoč rekordnoj posjećenosti broj ozbiljnijih medicinskih intervencija ostao je na najnižoj razini od prvog izdanja festivala. Prema podacima medicinskog tima Cromedic koji djeluje na samom stadionu, tijekom prvog i drugog festivalskog dana zabilježene su samo dvije hospitalizacije, dok su posljednjeg dana evidentirane 2 hospitalizacije, koje su se odnosile na prijelom noge i sumnju na ozljedu vratne kralježnice. Ovakvi rezultati potvrda su dugogodišnjeg ulaganja organizatora u sigurnost, preventivnu komunikaciju i edukaciju posjetitelja, ali i iznimne suradnje sa svim službama koje tijekom festivala djeluju na terenu. Zajednički cilj svih uključenih bio je omogućiti posjetiteljima nezaboravno iskustvo uz najviše sigurnosne standarde, a upravo su koordinacija, pravovremena komunikacija i spremnost svih službi doprinijeli tome da festival protekne bez ozbiljnijih incidenata. Ovogodišnje izdanje pokazalo je i sve veću svijest samih posjetitelja o važnosti odgovornog ponašanja. Unatoč visokim temperaturama, posjetitelji su se pridržavali preporuka o hidrataciji, zaštiti od sunca i brizi za vlastito zdravlje što je dokaz da festivalska kultura posljednjih godina prolazi kroz pozitivnu promjenu. ULTRA Europe danas okuplja publiku koja ne dolazi samo zbog najvećih svjetskih glazbenih imena, već i zbog zajedničkog iskustva, međusobnog poštovanja i odgovornog odnosa prema ljudima i gradu koji ih tijekom ta tri dana prima. Park mladeži bio je ispunjen zastavama iz svih krajeva svijeta kao simbol međunarodnog povezivanja i zajedništva koje nadilazi granice, jezike i kulture. Tisuće posjetitelja zajedno su pratile i utakmice Svjetskog nogometnog prvenstva što je još jedan dokaz da ULTRA Europe nije samo glazbeni festival, već mjesto na kojem se dijele emocije, stvaraju prijateljstva i slave trenuci koji povezuju te postaju elementi kolektivnog sjećanja. Fotografije prepunog Parka mladeži i mora zastava koje su se vijorile iznad publike ostaju možda i najbolji dokaz poruke koju ULTRA Europe već godinama živi – United We Dance.

MILIJUNSKI DIGITALNI DOSEG

Energija ovogodišnjeg izdanja nije ostala samo na Parku mladeži. Nastavila je živjeti i u digitalnom prostoru, gdje su milijuni korisnika diljem svijeta pratili festivalske trenutke putem službenih kanala. Velik doprinos globalnom dosegu festivala ostvario je službeni livestream, koji je tijekom festivala zabilježio više od 8,4 milijuna impresija i gotovo 5 milijuna pregleda. Posebno impresivan podatak jest prosječno vrijeme gledanja od čak 20 minuta i 26 sekundi što potvrđuje iznimnu angažiranost publike i činjenicu da gledatelji diljem svijeta nisu pratili samo pojedine trenutke, već su ostajali uz prijenos tijekom cijelih nastupa. Do sada je na Instagramu, Facebooku, TikToku i You Tubeu ostvareno gotovo 16 milijuna pregleda samo na službenim kanalima ULTRA Europe festivala, a s obzirom na broj internacionalnih influencera koji su posjetili ovogodišnji festival te preko 400 medijskih predstavnika ove brojke iz dana u dan nastavljaju rasti i stvaraju nemjerljivu medijsku vrijednost projekta. Najveći interes u digitalnoj sferi izazvao je nastup Calvina Harrisa, dok se BUNT. pokazao kao jedno od najvećih pozitivnih iznenađenja. Posebno emotivne bile su reakcije tijekom Hardwellova nastupa uz kišu kao neočekivani dio atmosfere. Društvene mreže ispunili su komentari posjetitelja koji su upravo taj trenutak opisali kao jedan od najupečatljivijih u povijesti festivala, dok su fotografije i videozapisi rasplesane publike na kiši obišli svijet. Velik interes zabilježen je i za službeni ULTRA Europe merchandise koji je povezao festival i Hrvatsku i Split, a tisuće story objava i sadržaja koje su stvarali sami posjetitelji potvrda su koliko autentična festivalska iskustva imaju snagu doprijeti do globalne publike. Među najčešćim komentarima prevladavale su poruke da je upravo ovogodišnje izdanje bilo najbolje do sada te da Ultranauti već odbrojavaju dane do povratka u Split.

ULTRA EUROPE KROZ OČI POSJETITELJA

Za desetke tisuća Ultranauta, ULTRA Europe nije samo festival kojem prisustvuju, već iskustvo koje godinama sanjaju. Iza spektakularne produkcije, najvećih svjetskih DJ-a i nezaboravnih nastupa kriju se oni mali, iskreni trenuci koji za posjetitelje imaju najveću vrijednost. Upravo je zato ULTRA Europe i ove godine pripremio ekskluzivne Meet & Greet susrete te najvjernijim obožavateljima pružila priliku da upoznaju izvođače čiju glazbu godinama prate. Za mnoge je to bio trenutak koji nadilazi fotografiju ili autogram, prilika za nekoliko riječi s glazbenim idolom, zajedničku fotografiju i uspomenu koju će nositi sa sobom zauvijek. Takvi iskreni susreti podsjećaju da, unatoč svjetskom dosegu i velikim produkcijama, upravo neposredna povezanost između izvođača i publike ostaje jedna od najvećih vrijednosti festivala.

„Upoznati Armina van Buurena bilo je ostvarenje sna. Slušam njegovu glazbu više od 13 godina i upravo je on izvođač koji me uveo u svijet elektroničke glazbe. Zato sam u trenutku susreta bio u potpunom šoku i nisam mogao vjerovati da se to zaista događa. Najviše me oduševilo koliko je prizeman, srdačan i opušten – čak se našalio na način koji će razumjeti samo Kanađani što mi je cijeli trenutak učinilo još posebnijim. Dok je potpisivao moju ULTRA Canada zastavu, znao sam da ću tu uspomenu nositi sa sobom cijeli život. Ovaj susret učinio je moje iskustvo festivala ULTRA Europe stotinu puta boljim. Od vrhunske produkcije, vatrometa i nevjerojatne atmosfere do publike koja zajedno pleše do izlaska sunca, za mene je ovo najbolji glazbeni festival na svijetu, a Hrvatska je savršen dom za ULTRA Europe. Nakon ovakvog iskustva sigurno ću se ponovno vratiti”, izjavio je Slaven, dobitnik Meet&Greet iskustva s Arminom van Buurenom.

Rekordi, svjetske premijere i impresivna produkcija obilježili su ovogodišnje izdanje, no najveća vrijednost ULTRA Europe i dalje ostaju ljudi koji joj se iz godine u godinu vraćaju. Upravo oni potvrđuju da je festival prerastao okvire glazbenog događaja i postao iskustvo koje povezuje svijet.

Ponosni partner festivala ULTRA Europe je Hrvatska turistička zajednica koja poziva na otkrivanje jedinstvenih doživljaja, vrhunske zabave i nezaboravnih trenutaka kakve može pružiti samo Hrvatska, destinacija s autentičnim spojem emocija, glazbe i prirodnih ljepota. Organizatori upućuju i posebnu zahvalu Splitsko – dalmatinskoj županiji, Gradu Splitu te Turističkoj zajednici Splitsko – dalmatinske županije i Turističkoj zajednici Grada Splita.

Festival ULTRA Europe najavio je povratak na Park mladeži, a 13. izdanje će se održati od 9. do 11. srpnja 2027. godine. Na službenoj stranici festivala puštene su u prodaju i prve ulaznice i to u ograničenim količinama. Cijena trodnevne festivalske ulaznice iznosi 199 eura dok je za VIP potrebno izdvojiti 399 eura.

Svi oni koji nisu bili u mogućnosti posjetiti ULTRU i uživati u nastupima najboljih svjetskih DJ-a mogu poslušati setove ovogodišnjih izvođača na službenom Youtube kanalu, na kojem će se krajem godine naći i službeni dokumentarni film o najvećem izdanju festivala elektroničke glazbe u ovom dijelu Europe. Sve informacije se, osim na službenoj stranici www.ultraeurope.com, mogu pronaći i na Facebook stranici festivala, Twitter profilu i Instagram profilu.