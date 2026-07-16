Što žene radije biraju – vibrator ili partner? Istraživanje donosi zanimljive odgovore

Seks više nije tabu tema, no u razgovorima o seksualnom zadovoljstvu žensko se iskustvo dugo zanemarivalo. Danas se sve više govori o važnosti ženskog orgazma i ulozi stimulacije klitorisa, a stručnjaci već godinama upozoravaju da sama penetracija većini žena nije dovoljna za vrhunac. Procjenjuje se da tijekom seksa s partnerom redovito ili gotovo uvijek orgazam doživi oko 65 posto heteroseksualnih žena, dok ga isključivo vaginalnom penetracijom postiže tek između 18 i 30 posto njih. Novo međunarodno istraživanje sada baca novo svjetlo na pitanje što ženama zapravo pruža najveće seksualno zadovoljstvo, prenosi The Sun.

Bez obzira na to što brojne žene priznaju da lakše dožive orgazam tijekom masturbacije ili uz pomoć vibratora, većina ipak preferira seksualni odnos s partnerom, pokazalo je veliko istraživanje provedeno na gotovo 28 tisuća korisnica aplikacije za praćenje menstrualnog ciklusa Flo. Sudionice su objasnile kako tijekom samozadovoljavanja osjećaju manje pritiska, imaju potpunu kontrolu nad iskustvom i ne opterećuju se izgledom ili partnerovim seksualnim poteškoćama, poput erektilne disfunkcije, prerane ejakulacije ili partnerovih loših seksualnih vještina.

Unatoč tome, kada je riječ o ukupnom zadovoljstvu seksualnim životom, seks s partnerom na njih ostavlja snažniji dojam. Rezultati istraživanja pokazuju da žene orgazme ostvarene tijekom partnerskog seksa snažnije povezuju s osjećajem ispunjenosti i zadovoljstva ljubavnim životom nego one postignute nasamo. Dr. Jordan Rullo sa Sveučilišta Utah ističe kako je „masturbacija fantastičan način za bolje upoznavanje vlastitog tijela i oslobađanje od stresa te može poslužiti kao svojevrsno 'održavanje'. No za mnoge žene seksualno zadovoljstvo duboko je povezano s povezanošću i zajedničkom intimnošću koju donosi seks s partnerom.”

Koautorica studije, dr. Karen Blair, naglašava da rezultati još jednom potvrđuju koliko je važna stimulacija klitorisa. „Jasno vidimo da aktivnosti koje daju najveću vjerojatnost za orgazam stavljaju naglasak na stimulaciju klitorisa. To potvrđuje važnu ulogu seksualnih pomagala, ruku i oralne stimulacije u ženskom seksualnom zadovoljstvu.”