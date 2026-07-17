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VEČERNJAKOVE ZVJEZDICE

Nudimo pythonovca bevandom, ali neće s vodom

Mlini: Turistička patrola i Večernjakove zvjezdice
Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
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Autor
Srđan Hebar
17.07.2026.
u 11:06

Konoba Lanterna, M. Majorice 30, Mlini

Ivo Masar, vlasnik najboljeg restorana u izboru Večernjeg lista 2019., i dalje, eto na istome mjestu. Čeka turiste, priprema im dalmatinske specijalitete, veselo dočekuje svakoga tko dođe u Mline. – Svi smo ribari! I djed Ivo, i tata Ivo, i ja Ivo, eto i moj sin je Ivo, a najbolji ribar u obitelji je brat Nikša – govori stariji Masar. Mlađi ribar Nikša nastavlja o rekordnom uhvaćenom kapitalcu: – Orhan, kako mi kažemo za gofa, od 40 kilograma i to na udicu – ponosno govori Ivin brat, vlasnik kultnoga mlinskog kafića Hogar. Sjete se braća i nedavnog gosta. – Bio Michael Palin iz Monty Pythona. Sjedio tu s nama dva dana, zafrkavao se, redao štos za štosom. I pije on pošip, nudimo mu bevandu. Veli nam Palin: "Neću vino s vodom, to samo vi ludi Dalmatinci pijete."

Ocjene

raznovrsnost ponude jela i pića 47
(do 50 bodova)      

kvaliteta hrane 14
(do 15 bodova)      

usluga 10
(do 10 bodova)      

prostor 18
(do 20 bodova)      

vrijednost za novac 5
(do 5 bodova)

UKUPNO: 94
Ovo su scene koje se ne zaboravljaju! Cijela Hrvatska slavila je svoje heroje
Ključne riječi
konoba Lanterna restoran Ivo Masar Mlini Večernjakove zvjezdice turistička patrola

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