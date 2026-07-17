Nudimo pythonovca bevandom, ali neće s vodom

Ivo Masar, vlasnik najboljeg restorana u izboru Večernjeg lista 2019., i dalje, eto na istome mjestu. Čeka turiste, priprema im dalmatinske specijalitete, veselo dočekuje svakoga tko dođe u Mline. – Svi smo ribari! I djed Ivo, i tata Ivo, i ja Ivo, eto i moj sin je Ivo, a najbolji ribar u obitelji je brat Nikša – govori stariji Masar. Mlađi ribar Nikša nastavlja o rekordnom uhvaćenom kapitalcu: – Orhan, kako mi kažemo za gofa, od 40 kilograma i to na udicu – ponosno govori Ivin brat, vlasnik kultnoga mlinskog kafića Hogar. Sjete se braća i nedavnog gosta. – Bio Michael Palin iz Monty Pythona. Sjedio tu s nama dva dana, zafrkavao se, redao štos za štosom. I pije on pošip, nudimo mu bevandu. Veli nam Palin: "Neću vino s vodom, to samo vi ludi Dalmatinci pijete."

Ocjene raznovrsnost ponude jela i pića 47

(do 50 bodova) kvaliteta hrane 14

(do 15 bodova) usluga 10

(do 10 bodova) prostor 18

(do 20 bodova) vrijednost za novac 5

(do 5 bodova) UKUPNO: 94