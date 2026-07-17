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Što je kinetoza?

Olakšajte put do mora: Liječnica otkrila kako ublažiti mučninu bez lijekova

Shutterstock
VL
Autor
Stephany Domitrović
17.07.2026.
u 10:30

Početak godišnjeg odmora mnogima pokvari mučnina tijekom putovanja. Liječnica Punam Krishan otkrila je jednostavnu metodu koja može ublažiti tegobe bez lijekova, a objasnila je i gdje je najbolje sjediti kako biste smanjili rizik od mučnine u vožnji.

Dok jedni s nestrpljenjem iščekuju početak godišnjeg odmora, drugima je muka već pri pomisli na dugo putovanje. Ako vam put do mora redovito pokvari mučnina, niste jedini. Kinetoza, odnosno putna mučnina, čest je problem koji se javlja tijekom vožnje automobilom, autobusom, vlakom, avionom ili brodom. Liječnica Punam Krishan otkrila je jednostavnu metodu koja može ublažiti tegobe bez korištenja lijekova, a objasnila je i gdje je najbolje sjediti u različitim prijevoznim sredstvima kako biste smanjili rizik od putne mučnine.

Do navedenih tegoda dolazi kada mozak prima različite informacije o kretanju tijela. Oči, primjerice, mogu registrirati da mirno sjedite, dok unutarnje uho, koje je zaduženo za ravnotežu, istodobno bilježi svaki zavoj, kočenje ili neravninu na cesti. Takve proturječne informacije kod mnogih izazivaju mučninu, vrtoglavicu, hladan znoj i osjećaj nelagode. Liječnica Punam Krishan, koja je o toj temi govorila u BBC emisiji Morning Live, objašnjava da su neke osobe prirodno sklonije putnoj mučnini.

Češće se javlja kod djece, čiji se sustav za ravnotežu još razvija, ali i tijekom trudnoće ili menstruacije. Kao najučinkovitiju metodu za ublažavanje simptoma izdvaja kontrolirano disanje. Objašnjava da polagani i duboki udasi pomažu usporiti rad srca, smanjiti napetost i ublažiti reakciju organizma na stres, zbog čega se često smanjuje i osjećaj mučnine. Ova tehnika može pomoći i osobama koje tijekom putovanja osjećaju tjeskobu ili nervozu.

Vrlo važnu ulogu ima i mjesto na kojem sjedite u prijevoznom sredstvu. Tijekom vožnje u automobilu najbolje je odabrati suvozačko sjedalo, u autobusu sjedalo bliže prednjem dijelu vozila uz prozor, a u vlaku sjediti okrenuti u smjeru vožnje. Putujete li avionom, preporučuje se sjedalo u blizini krila, dok je na brodu najbolje boraviti u središnjem dijelu, gdje se ljuljanje najmanje osjeti.

Liječnica savjetuje i da prije puta izbjegavate obilne obroke jer oni mogu pojačati mučninu. Tegobe može pogoršati i dugotrajno gledanje u mobitel, tablet ili drugi ekran, pa je tijekom vožnje bolje pogled usmjeriti prema cesti ili horizontu. Osim kontroliranog disanja, kod nekih ljudi tegobe mogu ublažiti i pripravci s đumbirom, akupresurne narukvice ili lijekovi protiv putne mučnine. Kombinacija tih metoda, uz pravilan odabir mjesta tijekom putovanja, mnogima može olakšati vožnju, prenosi Daily Express.

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