Evo koje 3 pasmine pasa najlakše podnose vrućine, a na koje 3 ovih dana trebate osobito paziti
Ljetne vrućine nisu neugodne samo ljudima, nego i psima, koji se od visokih temperatura brane mnogo teže nego mi. Budući da se ne znoje kao ljudi, psi se rashlađuju ponajprije dahtanjem i preko šapa, što im tijekom toplinskih valova često nije dovoljno. Posebno su ugrožene određene skupine pasa.
To su psi s kratkom njuškom, dugom i gustom dlakom, viškom kilograma, stariji psi te oni koji imaju srčane ili dišne probleme. Zato je važno šetnje planirati rano ujutro ili kasno navečer, uvijek nositi vodu i nikada psa ne ostavljati u automobilu. Ipak, neke pasmine zbog građe tijela, podrijetla i tipa dlake vrućinu podnose bolje od drugih.
Dalmatiner: Dalmatiner je pasmina koja potječe s toplijih područja i općenito dobro podnosi sunčane dane. Ima kratku dlaku, atletsko tijelo i puno energije, zbog čega se lakše nosi s toplinom od pasa s gustom poddlakom. Ipak, ni dalmatiner ne smije dugo boraviti na jakom suncu, pa mu tijekom ljeta trebaju hlad, voda i pametno raspoređene šetnje.
Basenji: Basenji je pasmina porijeklom iz Afrike, pa je prirodno prilagođen toplijoj klimi. Ima kratku, tanku dlaku i vitko tijelo, što mu pomaže da se lakše rashladi tijekom vrućih dana. Unatoč tome, treba ga štititi od najjačeg sunca jer i psi koji dobro podnose toplinu mogu doživjeti toplinski udar.
Čivava: Čivava često dobro podnosi toplije vrijeme jer potječe iz krajeva s toplijom klimom i nema gustu dlaku koja bi dodatno zadržavala toplinu. Zbog njezine veličine lakše ju je skloniti u hlad, ponijeti ili rashladiti kada temperature postanu previsoke. Ipak, treba paziti da ne bude predugo na izravnom suncu, osobito ako je vrlo mala, starija ili kratke njuške.
Buldog: Buldog je jedna od pasmina koje najteže podnose visoke temperature. Zbog kratke njuške i spljoštenog lica otežano diše, a upravo je disanje glavni način na koji se pas pokušava rashladiti. Tijekom ljeta buldogu trebaju kratke šetnje, puno odmora u hladu i izbjegavanje bilo kakvog napora po vrućini.
Mops: Mops je malen pas, ali mu vrućina može predstavljati ozbiljan problem. Njegova kratka njuška, zbijena građa i sklonost problemima s disanjem čine ga posebno osjetljivim na sparinu i toplinske valove. Vlasnici mopsa trebali bi ljeti posebno paziti na dahtanje, usporenost, slabost i bilo kakve znakove pregrijavanja.
Sibirski haski: Sibirski haski stvoren je za hladnoću, snijeg i naporne uvjete u niskim temperaturama. Njegova gusta dvostruka dlaka odlična je zaštita zimi, ali tijekom ljeta može otežati rashlađivanje. Haskija se ne smije forsirati po vrućini, a najbolje mu odgovaraju rane jutarnje i kasne večernje šetnje te boravak u hladnom prostoru.
*uz korištenje AI-ja