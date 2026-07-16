Srebro vam je potamnilo? Evo kako ga ponovno učiniti sjajnim uz nekoliko jednostavnih trikova

Srebrni nakit uvijek je u modi, ali nakon duljeg razdoblja nenošenja može izgubiti sjaj i potamnjeti. Tamnjenje srebrnine sasvim je prirodan proces, a dobra je vijest da mu se izvorni izgled u većini slučajeva može vratiti bez potrebe da ga nosite zlataru na čišćenje. Stručnjaci brenda nakita Finks objašnjavaju da čisto srebro ne tamni, ali za izradu nakita koristi se sterling srebro, legura koja osim čistog srebra sadrži i malu količinu bakra. „Upravo zbog tog sastava sterling srebro s vremenom može reagirati sa spojevima sumpora iz zraka, što dovodi do pojave tamnog sloja na površini nakita”, ističu.

Na brzinu tamnjenja utječu vlaga, morski zrak, klor, sredstva za čišćenje, parfemi, losioni i drugi proizvodi s kojima srebro dolazi u kontakt. Budući da se promjene uglavnom zadržavaju na površini metala, pravilnim čišćenjem nakitu se može vratiti prvotni sjaj. U trenutku kad primijetite da je srebro izgubilo sjaj ili promijenilo boju, vrijeme je za čišćenje. Stručnjaci preporučuju temeljito održavanje barem dva puta godišnje, dok je nakon kontakta s klorom ili agresivnijim kemikalijama poželjno nakit očistiti što prije. Nakit ukrašen dijamantima, dragim kamenjem ili starinski komadi nakita zahtijevaju nešto pažljiviji pristup pa ih je bolje prepustiti profesionalcima koji će tijekom čišćenja provjeriti i jesu li svi elementi dobro učvršćeni.

Izvorni sjaj srebru možete vratiti na nekoliko jednostavnih načina. Jedan od najpoznatijih uključuje aluminijsku foliju, sodu bikarbonu i kipuću vodu. Posudu obložite aluminijskom folijom, na nju položite srebrni nakit, pospite ga sodom bikarbonom i prelijte kipućom vodom. Nakon nekoliko minuta kemijska reakcija uklonit će tamne naslage, pa nakit preostaje isprati hladnom vodom i obrisati mekanom krpom.

Druga metoda koristi alkoholni ocat i sodu bikarbonu. Srebro stavite u posudu s octom, dodajte dvije do tri žlice sode bikarbone i ostavite da odstoji nekoliko sati. Nakon ispiranja i laganog poliranja mekom krpom nakit bi ponovno trebao zablistati. Za komade koji su tek lagano izgubili sjaj sasvim je dovoljna mlaka voda s nekoliko kapi blagog deterdženta za posuđe. Nakon kratkog namakanja nakit nježno očistite mekanom četkicom za zube, isperite ga i dobro osušite.

Redovito održavanje važno je jednako kao i pravilno čuvanje srebra. Najbolje ga je spremati na suho mjesto, u zatvorenu kutijicu ili vrećicu koja ograničava kontakt sa zrakom i vlagom. Preporučuje se izbjegavati dodir s parfemima, lakovima za kosu, kremama, izbjeljivačima i sredstvima za čišćenje jer oni mogu ubrzati proces tamnjenja. Zanimljivo je da stručnjaci navode kako „redovito nošenje srebrnog nakita zapravo može pomoći u očuvanju njegova sjaja jer prirodna ulja s kože usporavaju stvaranje tamnih naslaga.” Drugim riječima, omiljenu srebrnu ogrlicu ili narukvicu ne morate čuvati samo za posebne prilike. Redovitim nošenjem i pravilnim održavanjem nakit će godinama zadržati svoj sjaj.