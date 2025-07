Matulji: None su s bremenom za bogate prepješačile dužinu ekvatora

U zaleđu Opatije, mjesto puno autohtonih priča. I to priča na – čakavštini. Matulji su mjesto zvončara, pusnih događanja, u kojima domaći žive tradiciju i stare običaje.

– Poznati smo po zvončareh i seh pusneh dogajanjeh, dobro za pojist, dobro za popit i ono ča je najvažneje, da smo si skupa da se jako dobro razumemo, i to prepoznaju turisti – govore Matuljci. Dugovječni su, ondje ih živi gotovo stotinu starijih od 90 godina. Guštaju, što će.

Gdje su se Franjo i Sissy ljubili

– Zač turist baš zibere Matuji? Blizu smo sega, temperatura je vavek par stupnji niža nego pul mora, a i nudimo se više i više zanimljiveh mogućnosti, ko ča su "Matuljicious Bike&Taste", vožnje z letričnemi bicikletami, po celoj naše općine, kade se uz nekoliko pokušanji čuju pozabjene, zanimljive i morda nikad dosad povedene štorije od našega kraja – kazuje na čakavštini Marijana Kalčić, koja se gotovo četvrt stoljeća brine o turistima u kraju. Biciklima posjetitelji obilaze OPG-ove i lokalne proizvođače koji proizvode vino, med, salame, craft pivo..., pa se voze sve do Zvoneće gdje se nalazi bunker iz Drugog svjetskog rata ili do antičkih utvrda i gradine u Šapjanama i Pasjaku...

15.07.2025., Matulji - Turisticka patrola Photo: Goran Kovacic/PIXSELL Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

– Naše su se bake, svakog jutra, spuštale s proizvodima iz vrta, mlijekom i ispeglanim košuljama dolje u Opatiju, noseći ih bogatim Austrijancima. Svaka bi mlekarica, ako je hodala od 13. do 45. godine, po deset kilometara u jednom smjeru, u svom životu prehodala dužinu ekvatora barem jednom! Tako su išle i Tonka, Fana, Marija i moja nona Pepina – govori Marijana Kalčić pa dodaje:

– Možete samo zamisliti kako je bilo teško ondašnjim ženama pješice ići od Zvoneće do Opatije, i to ispruženih ruku, s ispeglanim košuljama, i bremenom mlijeka na leđima. Peglalo se, dakako, na ugljen.

Turisti ovdje mogu čuti i priču "Saka noć ima svoju moć", posjećuju mjesta gdje su se domaćima, nekoć, pričinjavale vile i štrige, nadnaravne stvari. Danas se kupaju u vilama s bazenima, kojih zasad ima 106 u ovom kraju.

Tu na Štacionu, odnosno prvoj željezničkoj postaji u našoj zemlji, na visini od 213 metara piše "212,998". I Austrijanci, koji su je gradili, bili su – praznovjerni. Na kolodvoru je i Carska soba, gdje su se Franjo Josip I. i Kraljica Sissy, čekajući vlak, vjerojatno i ljubili. Ili, vjerojatnije, svađali zbog svojih ljubavnika.

15.07.2025., Matulji - Turisticka patrola Photo: Goran Kovacic/PIXSELL Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

– Kad je 1873. došao vlak, ljudi su govorili "Ni to za vraga!". Htjeli su reći – to nije ništa dobro. A kad je došla televizija, tamo šezdesetih, jedna je gospođa, prije Dnevnika, govorila: "Što će reći barba s televizije ako me vidi nepočešljanu?", pa bi se u 19.30 sati išla brzo počešljati, prije nego što krene špica – govore u Matuljima.

Zvončar Toni Babić, mladi vinar, koji je desetljeće radio u podrumima razvikanog Ivice Matoševića, danas u Matuljima sam radi vina pod etiketom Kapîć.

– Kapîć nam je obiteljski nadimak, navodno su naši preci bili jako niski, pa su ih zvali "mići kot kapîć", odnosno mali kao kapljica. A i u boci vina Kapîć su – kapljice, štoviše na svakoj je etiketi 100 kapljica, koje pokazuju točan omjer sorti u boci.

15.07.2025., Matulji - Turisticka patrola Photo: Goran Kovacic/PIXSELL Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Zvončar najpoželjniji muškarac

Etikete vina maštovito su dizajnirane, s maštovitim imenima.

– Malvazija Parȏna je nazvana po situiranoj gospođi iz kraja, vlasnici imanja, cuvée Devȉca je poput mlade djevojke koja pomaže kuhati, čistiti, prati, hraniti blago, čak bi nekad devica bila i zakopana u obiteljsku grobnicu. Teran Težak dobio je ime po nadničaru koji teško radi, ore, siječe drva, te je par od sluškinje Device. Zvončari su na kastafskoj belici, jedan s krabujosnicom, a drugi s maskom halubajskog zvončara. Vina su i Lȉkuf, Parȏn, Gȑm, Jacȇra... A zanimljiv je spoj terana i refoška, dvije sorte oko koje su se vodili sporovi i svađe, koji se zove Črjena zemlja, a na etiketi su čak i – nudistice s plaže Senjevac – ponosno priča vinar i zvončar Toni.

Ocjene Gostoljubivost i susretljivost 10 Čistoća i urednost mjesta 9 Plaže 7 Raznolikost smještaja 8 Kvaliteta ugostiteljske ponude 9 Sadržaji za djecu 9 Događanja 10 Opskrbljenost 9 Autohtonost 10 Opći dojam 8

Ukupno: 89

Poredak Mošćenička Draga 94 Medulin 93 Premantura 91 Bale 90 Funtana 90 Matulji 89 Rakalj 88 Kostrena Vrbnik Malinska Rogoznica Murter-Kornati Prvić Tribunj Brodarica Karlobag Stara Novalja (grad Novalja) Starigrad-Paklenica Pakoštane Sukošan Ražanac Povljana (grad Pag) Tkon Seget Živogošće (općina Podgora) Zaostrog (općina Gradac) Klek (općina Slivno) Kućište (općina Orebić) Mali Ston (općina Ston) Lumbarda

Zvončari, tradicija stara možda i 500 godina ovdje na području Kastavštine, cijenjeni su u društvu, poželjni su muškarci, a dame u Matuljima govore:

– Zvončar, koji tjera zimu i priziva proljeće, uvijek je poželjniji od onoga tko nije zvončar. Zvončar ne more biti saki!