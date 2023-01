Mama 18-mjesečnog djeteta: "Radim od kuće i svejedno ne mogu sama s njim, a mnogi to osuđuju"

Počelo je kad sam bila trudna. Grubi, ničim izazvani komentari i neželjeni savjeti dolazili su čim mi je trbuh počeo rasti, a kako je trudnoća odmicala postajali su sve gori. Zbunjivalo me zašto ljudi, i to stranci, smatraju da imaju pravo davati izjave o mom tijelu i mom nerođenom djetetu. Sada, kao majka 18-mjesečnog djeteta, još se uvijek se moram kloniti negativnih komentara, ispričala je jedna majka anonimno za Insider.

Ubrzo nakon što joj se rodio sin, kaže, odlučila je da se neće vratiti svom uredskom poslu i da će raditi od kuće.

- Morala sam svladati nekoliko prepreka po putu, ali sada konačno radim nešto u čemu istinski uživam, što nikad prije nije bio slučaj. I taj osjećaj nadilazi sam posao; osjećam se priznato i vrijedno - rekla je.

Iako rad od kuće, kaže, dolazi s mnogim prednostima, ne može istovremeno raditi i brinuti za dijete.

"Kad ljudima kažem da radim od kuće, često čujem: 'O, to je sjajno! Sigurno je super moći uštedjeti novac koji bi inače potrošila na čuvanje djeteta...', no kad im kažem da svejedno plaćam baby sittericu ili sina pošaljem u vrtić, u govoru tijela im vidim osudu i neodobravanje", kaže.

"Sklona sam brinuti o tome što drugi misle o meni, to je jedna od mojih najvećih slabosti pa kad su počeli takvi razgovori, često sam se pitala radim li nešto pogrešno. Pitanja na koja nisam znala odgovore ponavljala su mi se u glavi: 'Jesam li loša majka jer želim raditi? Jesam li loša majka jer ne mogu brinuti o sinu i raditi u isto vrijeme? Jesam li loša majka jer imam strasti i izvan majčinstva?'"

Dok je pokušavala na to odgovoriti, razmišljala je, kaže, o svom sinu i onome što želi za njega, a to je sve što i drugi roditelji žele za svoju djecu, ali je htjela i da on zna da ona mora nastaviti raditi jer samo tako može biti najbolja verzija sebe.

"Moram nastaviti doprinositi, moram nastaviti juriti za stvarima zbog kojih se osjećam viđena, slušana i cijenjena", kaže, a kako vrijeme bude prolazilo, nada se da će manje sumnjati i u svoje majčinske sposobnosti i vrijednosti.

Sada kad počnu takvi razgovori i kad ju netko pita o poslu i obitelji, pokuša se sjetiti da svatko ima drugačiju percepciju o tome što je najbolji način i s tim se ne zamara.

"Izgubim se u nekoj pjesmi ili u mirisu mlijeka u dahu mog sina. Zamišljam njegov smijeh, prednje zubiće i način na koji se gega. Osjećam težinu njegove glave na ramenu dok plešemo po dnevnoj sobi dok ne zaspi. I mislim o njegovom glasu koji mi govori 'Mama'..."

