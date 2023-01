Visoka je 183 centimetra: 'Stalno mi prilaze niži muškarci, ali ja ne želim prestati nositi štikle!'

Žena, koja tvrdi da je njezina visina oduvijek utjecala na njezin ljubavni život, otkrila je da bi ipak mogla biti u vezi s nižim muškarcem ako bi joj odgovarao. Carl (45) iz Glasgowa, visoka je 183 centimetra i sama je već tri godine. Kaže da obožava nositi štikle s visokom potpeticom, zbog kojih je još i viša, no da muškarcima to često smeta, piše The Sun.

- Upoznala sam još neke visoke žene, ali svatko tko je viši od 175 centimetara ovdje se smatra divom. Sjećam se da sam prije mnogo godina izlazila u Glasgowu i uvijek su mi prilazili neki niži muškarci, a i dan danas mi uvijek priđe najmanji muškarac u sobi. Nekad sam mislila da mi treba muškarac barem moje visine ili viši, ali rekla bih da se moje gledište mijenja. Moji zahtjevi su sada puno drugačiji nego kad sam bila mlađa - rekla je Carol.

Kaže da je imala tri duge veze, a u dvije veze su muškarci bili tek nešto niži od nje.

- Mislim da ne bih mogla biti s nekim nižim od 178 centimetara, barem se sada tako osjećam. Ne želim se stalno saginjati kada trebam nekoga poljubiti, pa da kasnije imam probleme s leđima - dodala je.

Carol, koja je kao djevojčica bila nesigurna oko svoje visine, ponosna je na nju sada kada je odrasla. Uspjela je prigrliti svoju figuru i sada joj se sviđa kako izgleda. Tvrdi da su je kao djevojčicu zezali oko njezine visine i zvali ju 'Velika Carol', što je dosta negativno utjecalo na njeno samopouzdanje jer je za sebe onda mislila i da ima viška kilograma.

- Iako sam bila prilično vitka i atletski građena, mislila bih da ne izgledam dobro. Čak sam i izlazila s nekim muškarcima koji su imali primjedbe na moj izgled, posebice na visinu kad sam nosila štikle jer sam bila viša od njih, no shvatila sam da se oni kraj mene zapravo osjećaju ugroženo. To je neka čudna psihološka stvar koju doživljavam cijeli život; ono što ih privlači kod tebe je ono što ti zamjeraju jer oni to nemaju - kaže Carol.

Tvrdi da obožava nositi štikle i da ne planira prestati ni zbog jednog muškarca. Osim toga, dodaje i da se ne želi "umanjivati" pa uvijek stoji uspravno i vrlo je ponosna na svoju visinu.

