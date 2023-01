Nemojte ih raditi: Najčešće pogreške koje činite prilikom zamrzavanja hrane

Je li i vaš zamrzivač ponekad toliko natrpan hranom da više ne znate niti što je točno unutra? Hrana koju zamrznete zapravo može trajati prilično dugo, no uvjet je da ju zamrznete pravilno. No, ako želite da vaša hrana zadrži svoj okus i teksturu, morate biti sigurni da ju ispravno zamrzavate i da ne radite jednu od ovih greška na koje upozoravaju stručnjaci, piše Self.

6 mitova o kuhanju tjestenine: Kuhate li je i vi pogrešno?

Zamrzavate pogrešnu hranu

Nikada nemojte zamrzavati namirnice koje su na rubu kvarenja. Također, hranu odmrzavajte samo jednom i zamrzavajte samo jednom. Neke namirnice su pogodne za zamrzavanje. Sva jela koja sadrže škrob, neće odmrznuta izgledati kao svježa. Bjelanjak će sasvim promijeniti teksturu i postat gumenast, a mliječni proizvodi poput mlijeka, jogurta i sira vjerojatno će se razdvojiti. Krumpir će postati brašnast. Zapravo, sve povrće, osim ako je brzo zamrznuto poput kupovnog, lako će postati kašasto.

Stavljate toplu hranu ravno u zamrzivač

Philip Tierno, dr. sc., klinički profesor na odjelima za mikrobiologiju i patologiju Medicinskog centra Langone NYU, kaže da je stavljanje vruće hrane ravno u zamrzivač loše jer može sniziti temperaturu vašeg zamrzivača i slučajno djelomično odmrznuti sve što još imate unutra. Ponavljano topljenje i zamrzavanje može potaknuti rast bakterija i ozbiljno utjecati na teksturu i okus vaše hrane. Također, to može potaknuti prekomjerno nakupljanje leda u vašem zamrzivaču, što može biti grozno za čišćenje. Kako biste izbjegli sve ovo, on kaže da uvijek trebate pustiti hranu da se zagrije na sobnu temperaturu prije nego što je prebacite u zamrzivač. Samo pazite da ne ostavljate hranu na sobnoj temperaturi duže od dva sata, to je jedno od zlatnih pravila sigurnosti hrane.

Ne koristite primjerene spremnike

Mary Liz Wright, MS, stručnjakinja za sigurnost hrane, tvrdi da je zamrzavanje hrane u hermetički zatvorenim posudama ključno za očuvanje njezine kvalitete. Prevelike posude zauzimat će mnogo mjesta i nećete moći odmrznuti samo dio zaleđene količine. Također, posude nepravilnog oblika ostavit će i mnogo praznina među sobom, a u te se praznine sigurno mogao spremiti još koji obrok. Koristite posude za koje ste sigurni da se mogu zamrznuti i one koje se mogu dobro zatvoriti.

U plitkim posudama ostaci će se brže zamrznuti, manje će prostora biti neiskorišteno, a i daju se lijepo složiti jedna na drugu. Najbolji način da uštedite prostor u zamrzivaču je korištenje vrećica za zamrzavanje. Napunite vrećicu, iscijedite zrak i položite je u zamrzivač dok se ne zaledi. Zatim slažite porcije okomito jednu uz drugu, poput knjiga. Dobra je stvar što običnim markerom možete napisati što se nalazi u kojoj vrećici.

Natrpavate spremnike za hranu

Stručnjakinja kaže da je važno spakirati svu svoju hranu s malo prostora na vrhu, ovisno o vrsti posude koju koristite, jer bi inače posuda mogla puknuti ili se otvoriti, jer proces zamrzavanja uzrokuje njegovo širenje. Malo slobodnog prostora dat će vašoj hrani dovoljno prostora za zamrzavanje i širenje bez lomljenja ili otvaranja posude za skladištenje.

Ostavljate hranu u zamrzivaču predugo

Profesor Tierno napominje da napominje da hrana koja je pakirana u uobičajene plastične posude za skladištenje ili vrećice za zamrzavanje, obično traje samo dva do tri mjeseca prije nego što se kvaliteta počne pogoršavati. Promjene boje uzrokovane oksidacijom i ozeblinama u zamrzivaču nisu opasne, ali nepropisno skladištenje hrane može uništiti okus i teksturu vaše hrane, često do točke u kojoj više nije ni vrijedna jela, tvrdi stručnjak. Koliko god bilo lijepo držati hranu u zamrzivaču zauvijek, znajte da neke stvari jednostavno neće imati isti okus ako jako dugo stajale u stražnjem dijelu zamrzivača. Profesionalni savjet stručnjaka je da označite hranu i napišete datum na nju prije nego što je spremite u zamrzivač, kako biste mogli pratiti što je unutra i koliko je dugo tamo stajalo.

Mogu biti vrlo korisna: Četiri načina na koja možete koristiti jaja u kućanstvu, a nije za jelo: