Ljudi zaluđeni "metlama koje prkose gravitaciji", jeste li isprobali taj izazov?

Društvenim mrežama proširio se novi izazov, takozvani #broomstickchallenge, u kojem su ljudi mislili da se 10. veljače promijenila gravitacija te su zbog toga mogli postaviti metle da stoje samostalno. No, ovaj challenge zapravo je pravi prikaz kako se lažne informacije brzo prošire na Internetu. Metle mogu stajati samostalno bilo koji dan, ne samo 10. veljače, samo ovisi o koliko strpljenja imate, piše The Washington Post.

Sve je započelo objavom jedne studentice na Twitteru koja je rekla: "Znači, NASA je rekla da je danas jedini dan kada metle mogu stajati samostalno zbog gravitacije... Nisam otprva vjerovala, ali o moj Bože!" Ipak, NASA nikad nije ništa tako izjavila niti je imala razloga za to. Svatko tko zna za gravitaciju zna da je ona konstantna i ne mijenja se, stoga nije istina da se ona promijenila u jednom danu.

Okay so NASA said today was the only day a broom can stand up on its own because of the gravitational pull...I didn’t believe it at first but OMG! 😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/M0HCeemyGt