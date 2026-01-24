Ljudi podijeli svoja najneugodnija seksualna iskustva: 'Ne znam je l' bi se smijao ili plakao'

Ljudi često ne znaju bi li se smijali ili plakali nakon što podijele najneugodnije situacije koje su im se dogodile tijekom seksa. Sve je počelo kada je korisnik X platforme, poznat kao @RoyalQ_, pozvao druge korisnike da podijele svoje najneugodnije ispovijesti kako bi svi mogli uživati u njihovim pričama. Rezultati su bili nevjerojatni – od urnebesnih nezgoda do krajnje neugodnih trenutaka, korisnici su bez ustručavanja dijelili svoje priče.

Jedan korisnik je podijelio svoju situaciju koja je bila sve samo ne romantična: ‘Djevojka je imala je napad astme. Morao sam je nositi van, potpuno gol, kako bi udahnula svježeg zraka. Susjedi su čuli komešanje i počeli provirivati kroz prozore. Bili smo goli i izvan sebe. Sram je sljedećeg jutra bio nepodnošljiv’.

Drugi su pričali o nezgodama s kućnim ljubimcima. Jedan korisnik je napisao: ‘Zaboravili smo zatvoriti vrata, i moj pas je ušao u sobu i potpuno poludio. Na kraju je pokušao ugristi moju partnericu za lice’. Još jedna priča uključivala je psa koji je uzeo stvari u svoje ‘ruke’ na svoj način: ‘Ženin pas skočio je na krevet, legao mi na guzicu i počeo se maziti. Nije bilo povratka nakon toga’.