Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 146
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ima tu svega...

Ljudi podijeli svoja najneugodnija seksualna iskustva: 'Ne znam je l' bi se smijao ili plakao'

shutterstock
VL
Autor
Večernji.hr
24.01.2026.
u 20:09

Iako su ove priče ekstremno neugodne, većina korisnika priznaje da se sada, s odmakom, mogu smijati tim nezaboravnim trenucima.

Ljudi često ne znaju bi li se smijali ili plakali nakon što podijele najneugodnije situacije koje su im se dogodile tijekom seksa. Sve je počelo kada je korisnik X platforme, poznat kao @RoyalQ_, pozvao druge korisnike da podijele svoje najneugodnije ispovijesti kako bi svi mogli uživati u njihovim pričama. Rezultati su bili nevjerojatni – od urnebesnih nezgoda do krajnje neugodnih trenutaka, korisnici su bez ustručavanja dijelili svoje priče.

Jedan korisnik je podijelio svoju situaciju koja je bila sve samo ne romantična: ‘Djevojka je imala je napad astme. Morao sam je nositi van, potpuno gol, kako bi udahnula svježeg zraka. Susjedi su čuli komešanje i počeli provirivati kroz prozore. Bili smo goli i izvan sebe. Sram je sljedećeg jutra bio nepodnošljiv’. 

Drugi su pričali o nezgodama s kućnim ljubimcima. Jedan korisnik je napisao: ‘Zaboravili smo zatvoriti vrata, i moj pas je ušao u sobu i potpuno poludio. Na kraju je pokušao ugristi moju partnericu za lice’.  Još jedna priča uključivala je psa koji je uzeo stvari u svoje ‘ruke’ na svoj način: ‘Ženin pas skočio je na krevet, legao mi na guzicu i počeo se maziti. Nije bilo povratka nakon toga’. 

Jedan korisnik je opisao još bizarniju situaciju: ‘Bio sam kod nje doma. Soba je bila mračna pa nisam ništa vidio. Odjednom, njezin pas mi priđe s leđa i lizne me po guzici. Bio je to trenutak kojeg nikad neću zaboraviti’. 

Neki su podijelili kako su nespretne misli i situacije dovele do nesporazuma. Jedan korisnik je rekao: ‘Bio sam prvi svojoj bivšoj. Nakon što smo završili, počeo sam razmišljati o gorili iz gorilla memea i nasmijao se naglas. Počela je plakati jer je mislila da se njoj smijem. Morao sam joj objašnjavati da razmišljam o gorilama koje se seksaju. To je bilo gore nego što zvuči’. 

Drugi je priznao da ga je iscrpljenost potpuno slomila: ‘Jednom sam imao šestosatnu maratonsku sesiju – četiri runde. Nakon što smo završili, čekala je samo 30 minuta i tražila još jednu rundu prije nego što njezina cimerica dođe kući. Jednostavno sam počeo plakati. Nisam mogao više’. 

Jedan od najupečatljivijih trenutaka podijelio je korisnik kojem je majka neočekivano ušla u sobu: ‘Mama je ušla dok sam bio usred seksa s kolegicom s fakulteta. Stajala je na vratima i samo rekla: 'Sine, to nije djevojka za tebe.' Nisam bio isti od tog dana’. 

Iako su ove priče ekstremno neugodne, većina korisnika priznaje da se sada, s odmakom, mogu smijati tim nezaboravnim trenucima. Svima nam se ponekad dogodi neugodna situacija – samo se rijetki usude to podijeliti s ostatkom svijeta!

Izbjegavajte ih: Ove seks poze žene najviše mrze
1/7
Ključne riječi
neugoda Sram intima seks

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!