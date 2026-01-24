Ljudi podijeli svoja najneugodnija seksualna iskustva: 'Ne znam je l' bi se smijao ili plakao'

Ljudi često ne znaju bi li se smijali ili plakali nakon što podijele najneugodnije situacije koje su im se dogodile tijekom seksa. Sve je počelo kada je korisnik X platforme, poznat kao @RoyalQ_, pozvao druge korisnike da podijele svoje najneugodnije ispovijesti kako bi svi mogli uživati u njihovim pričama. Rezultati su bili nevjerojatni – od urnebesnih nezgoda do krajnje neugodnih trenutaka, korisnici su bez ustručavanja dijelili svoje priče.
Jedan korisnik je podijelio svoju situaciju koja je bila sve samo ne romantična: ‘Djevojka je imala je napad astme. Morao sam je nositi van, potpuno gol, kako bi udahnula svježeg zraka. Susjedi su čuli komešanje i počeli provirivati kroz prozore. Bili smo goli i izvan sebe. Sram je sljedećeg jutra bio nepodnošljiv’.
Drugi su pričali o nezgodama s kućnim ljubimcima. Jedan korisnik je napisao: ‘Zaboravili smo zatvoriti vrata, i moj pas je ušao u sobu i potpuno poludio. Na kraju je pokušao ugristi moju partnericu za lice’. Još jedna priča uključivala je psa koji je uzeo stvari u svoje ‘ruke’ na svoj način: ‘Ženin pas skočio je na krevet, legao mi na guzicu i počeo se maziti. Nije bilo povratka nakon toga’.
Jedan korisnik je opisao još bizarniju situaciju: ‘Bio sam kod nje doma. Soba je bila mračna pa nisam ništa vidio. Odjednom, njezin pas mi priđe s leđa i lizne me po guzici. Bio je to trenutak kojeg nikad neću zaboraviti’.
Neki su podijelili kako su nespretne misli i situacije dovele do nesporazuma. Jedan korisnik je rekao: ‘Bio sam prvi svojoj bivšoj. Nakon što smo završili, počeo sam razmišljati o gorili iz gorilla memea i nasmijao se naglas. Počela je plakati jer je mislila da se njoj smijem. Morao sam joj objašnjavati da razmišljam o gorilama koje se seksaju. To je bilo gore nego što zvuči’.
Drugi je priznao da ga je iscrpljenost potpuno slomila: ‘Jednom sam imao šestosatnu maratonsku sesiju – četiri runde. Nakon što smo završili, čekala je samo 30 minuta i tražila još jednu rundu prije nego što njezina cimerica dođe kući. Jednostavno sam počeo plakati. Nisam mogao više’.
Jedan od najupečatljivijih trenutaka podijelio je korisnik kojem je majka neočekivano ušla u sobu: ‘Mama je ušla dok sam bio usred seksa s kolegicom s fakulteta. Stajala je na vratima i samo rekla: 'Sine, to nije djevojka za tebe.' Nisam bio isti od tog dana’.
Iako su ove priče ekstremno neugodne, većina korisnika priznaje da se sada, s odmakom, mogu smijati tim nezaboravnim trenucima. Svima nam se ponekad dogodi neugodna situacija – samo se rijetki usude to podijeliti s ostatkom svijeta!Izbjegavajte ih: Ove seks poze žene najviše mrze