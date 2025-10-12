Liječnici upozoravaju: Često ga ignoriramo, ali ovaj iscrpljujući simptom može ukazivati na rak

Naše tijelo često šalje signale kada nešto nije u redu, bilo da se radi o umoru, bolovima, promjenama raspoloženja ili drugim simptomima. No, mnogi ih ignoriraju, pripisujući ih svakodnevnom stresu ili manjim tegobama, ne shvaćajući da bi upravo ti znakovi mogli biti upozorenja važna za očuvanje zdravlja. Pravo slušanje tijela ključ je za pravovremenu prevenciju i brigu o sebi. Jedna dobrotvorna organizacija upozorila je da se vrlo česti simptom raka može pojaviti nakon buđenja i nastaviti tijekom cijelog dana. Iako ovaj simptom pogađa 65 posto oboljelih od raka, lako ga se može zanemariti ili zamijeniti za nešto manje zabrinjavajuće.

Osjećaj blage pospanosti ujutro je prilično normalan. Čak i nakon mirnog noćnog sna, i dalje se možete osjećati kao da vam je potreban dodatni odmor prije početka dana. Jednako je uobičajeno osjetiti određeni umor tijekom dana, posebno tijekom zimskog razdoblja kada hladni uvjeti i smanjeno dnevno svjetlo mogu rezultirati osjećajem tromosti. Ipak, stalni i izraziti umor mogao bi upućivati na nešto mnogo ozbiljnije. Organizacija Cancer Research UK upozorila je da umor koji ne nestaje unatoč dovoljnom snu ili odmoru može biti mogući znak raka, piše Daily Express.

Ako osjećate umor povezan s rakom, možete primijetiti: nedostatak energije, potrebu za odmorom čak i kada ste obavili malo ili nimalo aktivnosti, osjećaj da jednostavno ne možete puno učiniti, teškoće sa spavanjem, poput nemogućnosti spavanja ili poremećaja sna, teškoće s buđenjem ujutro, osjećaj tjeskobe, tuge ili depresije, bol u mišićima, a možda ćete imati poteškoća s penjanjem stepenicama ili hodanjem na kratke udaljenosti, osjećaj nedostatka daha nakon dovršetka malih zadataka, na primjer, tuširanja ili namještanja kreveta.

Također, možete primijeti i teškoće s koncentracijom, čak i dok samo gledati televiziju ili razgovarate s nekim, teškoće s jasnim razmišljanjem ili lakim donošenjem odluka, gubitak interesa za seks, gubitak interesa za stvari u kojima obično uživate, negativne osjećaje prema sebi i drugima.

"Umor može biti vrlo frustrirajući jer vi i vaša obitelj možete podcijeniti koliko može utjecati na svakodnevni život. Svakodnevni život može biti težak i možda nemate energiju za kuhanje, čišćenje, kupanje ili kupovinu. Možda se čak nećete osjećati ni raspoloženi za razgovor. Stvari koje ste prije smatrali lakima za obavljanje mogu se činiti kao naporan posao", objasnili su iz dobrotvorne organizacije.

Upozorili su da vas ovaj simptom može natjerati da potpuno prestanete raditi. "Neki ljudi osjećaju da je umor stalni podsjetnik na njihov rak i to može biti teško prihvatiti. Možda se brinete da bi se vaš rak mogao pogoršati jer se cijelo vrijeme osjećate tako umorno, ali vjerojatnije je da je to nuspojava liječenja ili zbog činjenice da rak može uzrokovati umor", dodali su.

Ipak, umor ne mora nužno signalizirati rak. Mogu ga uzrokovati i druga medicinska stanja uz elemente načina života, poput lošeg sna, neadekvatne prehrane i nedostatka tjelesne aktivnosti. Ostala zdravstvena stanja za koja se zna da izazivaju umor uključuju: anemiju, smanjenu ili preaktivnu štitnjaču, dijabetes, bolest bubrega, bolest srca, endometriozu i probleme s mentalnim zdravljem.

Određeni lijekovi, uključujući antidepresive, kemoterapiju, radioterapiju i lijekove protiv bolova, također su povezani s umorom. Međutim, ako patite od neobjašnjivog umora koji vam remeti svakodnevnu rutinu, trebali biste potražiti savjet svog liječnika opće prakse.