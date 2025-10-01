Obratite pozornost na svoje zdravlje: Ove znakove raka bubrega mnogi ignoriraju

Naše tijelo stalno šalje signale koji mogu otkriti što se događa iznutra. Iako ih često ignoriramo ili pripisujemo svakodnevnom umoru, neki od tih znakova mogu ukazivati na ozbiljne zdravstvene probleme. Pravovremeno prepoznavanje simptoma i reagiranje na njih može spasiti život, spriječiti pogoršanje bolesti i omogućiti učinkovitije liječenje. Unatoč napretku medicine, broj smrtnih slučajeva od raka bubrega i dalje raste i predviđa se da će se dodatno povećati. Jedan od najvećih izazova je taj da većina pacijenata ne zna da ga ima dok ne bude prekasno.

"Rak bubrega često se naziva ‘tihom bolešću’ jer mnogi ljudi ne primijete ništa neobično dok bolest ne prijeđe u napredniju fazu. Zbog toga je izuzetno važno prepoznati rane znakove upozorenja", rekla je Hazel Jackson, glavna medicinska sestra u Kidney Cancer UK. Najnovije izvješće dobrotvorne organizacije otkrilo je da se četiri od pet slučajeva raka bubrega otkriju slučajno, a više od polovice (55 posto) dijagnosticira se tijekom skeniranja ili testiranja na nepovezano stanje. Drugih devet posto dijagnosticira se nakon testova na hitnoj pomoći, osam posto pacijenata sazna nakon posjeta liječniku opće prakse bez veze s rakom, a 22 posto dobiva dijagnozu nakon daljnjih testova, piše The Sun.

Iako mnogi iskuse simptome, više od 37 posto ljudi nema nikakvih znakova raka bubrega. To znači da se više od četvrtine oboljelih dijagnosticira tek kada bolest prijeđe u napredniju fazu. Nažalost, ne postoji jednostavan test za otkrivanje raka bubrega, ali poznavanje znakova na koje treba paziti odličan je prvi korak. "Simptomi su često nejasni, od bolova u leđima i kroničnog umora do ponavljajućih infekcija mokraćnog sustava, što znači da je znakove upozorenja lako previdjeti", rekla je Jackson.

Pet ključnih znakova koje treba imati na umu su: krv u mokraći, čak i ako se pojavi samo jednom i ne uzrokuje bol, tupa bol ili bol u boku, leđima ili odmah ispod rebara koja traje, neobjašnjivi umor i to onaj koji se ne poboljšava odmorom i utječe na vaš svakodnevni život, gubitak težine bez truda, posebno ako se dogodi brzo te kvržica ili oteklina u boku ili trbuhu.

"Među tim simptomima, krv u urinu često je najveći znak upozorenja. Može se pojaviti na različite načine, od očite tamnocrvene ili smeđe boje urina do blagog ružičastog nijansiranja, sitnih točkica ili čak krvi koja se pojavi samo na kraju mokrenja. Neki ljudi misle da mala kap nije vrijedna brige, ali svaka prisutnost krvi u urinu je nenormalna i treba je odmah provjeriti. Uzrok može biti nešto jednostavno poput bubrežnog kamenca ili infekcije, ali također može biti rani znak raka bubrega. Nikada to ne zanemarujte", upozorila je Jackson.

Još jedan simptom koji ljudi često previde su ponavljajuće infekcije mokraćnog sustava (IMS). Dok je pojedinačna infekcija obično bezopasna i lako se liječi, ponovljene IMS mogu signalizirati dublji problem. "Mogu se osjećati kao peckanje prilikom mokrenja, stalna potreba za mokrenjem, mutan ili jak miris urina, a ponekad i bol u leđima ili groznica. Ponavljajuće infekcije mogu ozbiljno utjecati na svakodnevni život, otežavajući rad, spavanje ili uživanje u uobičajenim aktivnostima. Iako su većina urinarnih infekcija bezopasne, ponovljene infekcije mogu prikriti ozbiljne bubrežne probleme, uključujući u rijetkim slučajevima i rak", objasnila je medicinska sestra.

Ostali potencijalni znakovi raka bubrega uključuju: bol između rebara i struka koja ne prolazi, gubitak apetita, visoku temperaturu, pretjerano znojenje, uključujući i noću i općenito loše osjećanje. "Simptomi raka bubrega mogu biti nejasni i ne pojavljuju se uvijek zajedno. Zato je važno vjerovati svojim instinktima. Ako primijetite krv u mokraći, stalnu bol ili ponovljene infekcije, obratite se svom liječniku opće prakse i inzistirajte na pregledima. Budite uporni, jasno objasnite svoje simptome, tražite da se vaše brige shvate ozbiljno i razmislite o tome da zatražite uputnicu za specijalista ako je potrebno", savjetovala je Jackson.

Dodala je da rana dijagnoza spašava živote, a liječenje je daleko učinkovitije kada se rak otkrije rano. Bubrezi su organi u obliku graha koji filtriraju otpad i višak tekućine iz krvi da bi stvorili urin, održavajući ravnotežu vode, soli i minerala u tijelu. Znanstvenici ne znaju što uzrokuje većinu karcinoma bubrega, ali neki čimbenici povećavaju vjerojatnost da ćete ga dobiti od drugih. Na primjer, bolest je češća kod starijih osoba, a muškarci imaju veću vjerojatnost da će razviti rak bubrega od žena.

Vaša težina također igra ulogu, a poput većine karcinoma, pušenje je također faktor rizika, a taj rizik pada ako prestanete konzumirati cigarete. Nakon desetljeća postaje gotovo isti kao kod onih koji nikada nisu pušili. Ostali potencijalni čimbenici rizika uključuju: izloženost ionizirajućem zračenju, kemikalijama na radu, kroničnoj bolesti bubrega, bubrežnim kamencima i nasljednim stanjima poput Von Hippel-Lindauove (VHL) bolesti, kompleksa tuberozne skleroze (TSC) i Birt-Hogg-Dubéovog sindroma.