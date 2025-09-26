Naši Portali
Stručnjaci otkrivaju 5 simptoma raka koje ljudi najčešće ignoriraju

Ana Hajduk
26.09.2025.
u 10:30

Ovi simptomi sami po sebi ne znače uvijek rak, no njihovo ignoriranje može biti rizično.

Mnogi simptomi koje doživljavamo svakodnevno lako se otpišu kao “ništa ozbiljno” – umor, probavne tegobe ili povremene kvržice. Ipak, stručnjaci sa Sveučilišta John Hopkins upozoravaju da se upravo iza tih “sitnica” ponekad kriju prvi znakovi raka. Rak se nerijetko otkrije iznenada, no u mnogim slučajevima tijelo mjesecima, pa i godinama, šalje suptilna upozorenja. Ključ je u tome da na njih obratimo pozornost i, ako potraju ili se pogoršaju, potražimo savjet liječnika, piše UNILAD

1. Kratkoća daha: Zadišete se nakon trčanja ili teretane? To je normalno. No, ako vam nedostaje zraka dok se penjete stepenicama ili obavljate rutinske zadatke, to može biti znak da nešto nije u redu.

2. Neobjašnjivo krvarenje: Iskašljavanje krvi, krv u stolici ili mokraći, vaginalno krvarenje izvan ciklusa ili krvav iscjedak iz bradavice – sve su to simptomi koje nikad ne treba ignorirati. Iako nisu uvijek povezani s rakom, dovoljno su ozbiljni da zahtijevaju daljnje pretrage.

3. Kvržice i mase: Većina kvržica bezopasna je, primjerice povećani limfni čvorovi kod prehlade. No ako primijetite kvržicu koja ne prolazi ili djeluje neobično, najbolje je što prije otići na pregled.

4. Otežano gutanje i nadutost: Ako imate osjećaj da vam se hrana zaglavila u grlu ili se otežano guta, stručnjaci to nazivaju disfagijom – simptomom koji, ako se pogoršava, treba provjeriti. Isto vrijedi i za neobičan osjećaj sitosti nakon tek nekoliko zalogaja ili upornu nadutost.

5. Promjene u probavi i mokrenju: Povremeni zatvor ili proljev nisu neobični. No ako primijetite nagle i trajne promjene u radu crijeva, probleme s mokrenjem, osjećaj da crijeva ne praznite do kraja ili čak pojavu zraka u mokraći – obavezno se javite liječniku.

Ovi simptomi sami po sebi ne znače uvijek rak, no njihovo ignoriranje može biti rizično. Rana dijagnoza uvelike povećava šanse za uspješno liječenje – a pažljivo osluškivanje vlastitog tijela može doslovno spasiti život.

Ove namirnice štite od raka, obavezno ih uvrstite na svoj jelovnik
