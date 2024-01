Lav godišnji horoskop: U 2024. godini Lavovi će imati smireniji ljubavni život

LJUBAV: Tek što se ljubavno nebo Lava očistilo od zahtjevnih planetarnih utjecaja proteklih godina te ima osjećaj da su se neka vrata otvorila, na pragu istih učvršćuje se opozicijski Pluton koji će sve ono što Saturn prije nije ustoličio, izbrusiti do kraja, no postupno i gotovo pa nevidljivo. I dalje ćete se trebati ponašati zrelo, nema blesiranja, nitko vam neće progledati kroz prste. Oni u vezama balansirat će između djetinje želje za cirkuskim nastupima i stvarnosti koja postavlja zahtjeve da sve bude jasno, čisto, promišljeno. Pravac koji si zadate, bilo vi, bilo zajedno, neće trpjeti nikakve ludorije. Imajte to na pameti i kad se nekome udvarate, ako ste još sami. No, ipak, sad znate što želite, pa će biti lakše. Venera vam je povoljna od 1. 1. do 24. 1. od 8. 4. do 30. 4., od 12. 7. do 6. 8. kad je u Lavu te od 18. 10 do 12. 11.

KARIJERA: Bit će lijepih prilika za razvoj karijere i vaše pozicije u poslu, no samo pazite da sve ne uprskate zbog nervoze, žurbe ili nekih utopijskih ideja. Budite realni, držite se zadanih obrazaca i jednostavno radite, rezultati su tu, neće izostati. Štoviše, tijekom proljeća, zbog konjunkcije Jupitera i Urana u vašoj prirodnoj 10. kući karijere, moguće je iznenadno i neočekivano promaknuće ili neka prilika koju niste ni sanjali. Također je važno da ne računate na ulaganja drugih i da ne uzimate kredite jer će vas iscrpiti više nego što biste njima dobili. Posljednja dva mjeseca u godini radit ćete sto na sat zbog Marsa u vašem znaku, pa pazite da ne pregorite. Red aktivnosti, red odmora i sve će biti za pet.

ZDRAVLJE&SAVJET: Ništa i nitko neće biti baš protiv vas, ali niti za vas. U vama će to izazivati bijes jer će izostati ono što vi najviše volite – da ste u središtu pažnje. Prilike su to da se malo povučete i analizirate onako iznutra, što će vas onda učiniti zanimljivijim i drugima.

