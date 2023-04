Kuhao dugo u Rimu pa se vratio u svoje Zagorje među zelene brežuljke

U Zagorju se dobro jede, to nije neka novost, a kuhar i vlasnik Vladimir Vedrina iz Laza Bistričkog radio je u najelitnijim restoranima u Rimu i Rovinju pa se vratio na zagorske brežuljke. Takav chef nije čest. U rimsku četvrt Massimina dolazili su i Alen Bokšić kada je igrao za Lazio, Siniša Mihajlović za Romu, pjevači Antonello Venditti i Adriano Celentano, a u Rovinju je Vedrina radio kod legende istarskog ugostiteljstva Corrada Pellizzera...

– Kuham od 1984., a u Rimu sam radio pet godina. Riba mi je oduvijek bila forte – kaže gospodin Vlado čiji je specijalitet fettuccine mare e monti, spajanje mora i planina – tjestenina s plodovima mora i gljivama u bijelom umaku. Sin Antonio je s gostima, a Vlado u kuhinji.

– Plata Vladimir je ono po čemu nas gosti, koji su većinom Zagrepčani, znaju. Na njoj su zagrebački odrezak, svinjski lungić omotan špekom, pureći ražnjići s povrćem i pileća rolica. Za troje ljudi je porcija, a samo je jedan u sve ove godine uspio pojesti cijelu sam. Svaka gostu čast – govori mlađi Vedrina. Turisti vole štrukle, bilo zapečene, pečene ili kuhane, a radi ih kuharica Snježana. Mama Vedrina sprema domaće knedle sa šljivama po receptima suprugove bake Ane. Organiziraju vjenčanja, a na jedno su im došli mladenci čak s – Brača.

– U naš bi restoran stalo doslovce pola Marije Bistrice, svaki drugi stanovnik, jer imamo pet stotina mjesta, a prema Googleu i najviše ocjene u Zagorju – ponosni su u Villi Vladimir. Poznato je da se Ljudevit Gaj ženio u crkvi u Mariji Bistrici, zna li se i što se jelo na tom vjenčanju, pitamo. – Ne znamo, ali smo sigurni da su se jeli štrukli! – kaže konobar Mladen (na fotografiji). Obilan ručak za dvoje stoji nešto manje od 40 eura – tagliata od ramsteka (20 €), pileća rolica s krumpirom (12 €) i zapečeni štrukli od sira (5,40 €).

Izbor i kvaliteta jela (do 50 bodova) 47 Izbor i ponuda pića (do 15 bodova) 12 Usluga i ljubaznost (do 10 bodova) 10 Dojmovi i prostor (do 20 bodova) 18 Ukupnost ponude (do 5 bodova) 5 ukupno: 92