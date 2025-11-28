Kako ustati iz prve? Uz ovih 8 jednostavnih jutarnjih navika recite zauvijek zbogom 'snoozeu'

Ako ste ikad pritisnuli 'snooze' samo jednom… pa još jednom… pa ''zadnji put, časna riječ'', niste jedini. Odgađanje alarma je sitan jutarnji ritual koji djeluje bezazleno, ali često nas pretvori u osobu koja se cijeli dan osjeća kao da kasni za vlastitim životom. Dobra vijest: nije problem u vašoj slaboj volji, nego u tome kako mozak prelazi iz sna u budnost. Još bolja vijest: postoje trikovi koji taj prijelaz mogu učiniti bržim i nježnijim, i to bez drame i bez pregovora s jastukom.

Prvo pravilo je banalno, ali moćno: alarm ne smije biti nadohvat ruke. Stavite mobitel ili budilicu na komodu, policu ili čak na drugi kraj sobe. Tako ste prisiljeni ustati, a već to kratko hodanje prekida začarani krug polusna. Drugi trik je svjetlo. Čim ustanete, upalite lampu ili razmaknite zavjese. Jutarnja svjetlost šalje mozgu poruku da je dan i ubrzava buđenje.

Treći trik: pripremite jutro večer prije. Ako vas ujutro čeka kaos, kao što je razbacana odjeća, izgubljeni ključevi, pretrpana torba, dilema što ću jesti i slično, mozak će se radije vratiti u san. Složite odjeću, pripremite šalicu za kavu, odlučite što ćete doručkovati i ostavite si bilješku ''Samo ustani''. Četvrto: postavite si razlog na čekanje – nešto što vas veseli i traje dvije minute, poput omiljene pjesme, komadića čokolade uz kavu ili kratkog videa koji gledate samo ujutro. Mozak voli nagradu.

Peto: promijenite zvuk alarma. Ako vam je isti ton već postao neprijatelj, mozak ga mrzi i automatski gasi. Birajte melodiju koja se pojačava postupno ili zvuk koji je dovoljno prisutan, ali ne agresivan. Šesto: ne spavajte ''napamet''. Kandidati broj jedan za ''snooze'' su ljudi koji idu spavati svaki dan u drugo vrijeme. Ne morate biti asket, ali pomaže da imate okvir: približno isto vrijeme odlaska na spavanje i buđenja, čak i vikendom.

Sedmo: pravilo 10 sekundi. Kad alarm zazvoni, otvorite oči i u glavi izbrojite do 10 te ustanite prije nego ''krene film''. Ne dajte mozgu prostor za pregovore jer on je u tom trenutku odličan odvjetnik za ostanak u krevetu. I osmo: pijte vodu odmah. Čaša vode na noćnom ormariću zvuči kao sitnica, ali hidracija brzo osvježi tijelo i razbistri osjećaj težine. Najvažnije: ako se iz dana u dan budite kao da vas je pregazio tramvaj, možda vam ne treba bolji alarm, nego više sna. ''Snooze'' nije rješenje za kronični manjak spavanja, samo produbljuje problem. Kad si sredite večer, ujutro ćete se, vjerovali ili ne, početi dizati sami od sebe.