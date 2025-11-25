Ne spavajte ovako: Stručnjaci otkrili koji položaj može naštetiti vašem zdravlju

Većina ljudi pri spavanju razmišlja prvenstveno o udobnosti, tražeći mekanu posteljinu i pravi jastuk, dok rijetko razmišlja o položaju u kojem spava. Ipak, način na koji ležimo tijekom noći može značajno utjecati na zdravlje, bolove u tijelu i kvalitetu sna, pa je važno obratiti pozornost ne samo na udobnost, već i na položaj spavanja. Liječnik je izdao upozorenje o položaju u kojem spavate jer biste se mogli izložiti riziku od bolnih stanja prsnog koša.

U videu objavljenom na TikToku, liječnik Suraj Kukadia objasnio je zašto ne biste trebali spavati na trbuhu. Prema liječniku, poznatijem kao dr. Sooj, to je zbog rizika od kostohondritisa. To je vrsta upale gdje se vaša rebra spajaju s kosti u sredini prsnog koša, odnosno s prsnom kosti. Nacionalna zdravstvena služba Ujedinjenog Kraljevstva (NHS) je upozorila da to može uzrokovati oštru bol u prsima, posebno pri kretanju ili disanju, piše Daily Express. "Srećom, ne dolazi sva bol u prsima iz srca. To se događa kada se hrskavica koja spaja vaša rebra s prsnom kosti iritira i upali, što može uzrokovati oštru, probadajuću bol u prsima. Obično se pogoršava kada pritisnete prsa, ako se uvijate ili ako duboko udahnete, jer se vaša rebra šire dok udišete", objasnio je liječnik.

Dodao je da spavanje na trbuhu može izazvati bolove jer su prsa satima komprimirana i taj pritisak može iritirati zglobove rebara i hrskavice. Oni se nazivaju kostohondralni zglobovi. "Dodajte tome loše držanje i teško dizanje tijekom dana i to je savršeni recept za kostohondritis", rekao je dr. Sooj. Međutim, moguće ga je liječiti.

"Liječenje je prilično jednostavno. Usredotočuje se na odmor, protuupalne lijekove, ako su vam prikladni, i nježno istezanje stijenke prsnog koša, izbjegavajući položaje koji mogu stisnuti vaša prsa", objasnio je liječnik. S njegovim savjetom složili su se stručnjaci iz Amerisleepa koji su rekli da biste trebali izbjegavati spavanje na trbuhu ako imate kostohondritis. Umjesto toga, preporučili su spavanje na leđima ili na boku ako nije bolno.

Iz NHS su objasnili da kostohondritis može uzrokovati oštru bol u prednjem ili bočnom dijelu prsnog koša. Bol se može pogoršati kada pomičete gornji dio tijela, ležite, duboko dišete ili pritišćete sredinu prsnog koša. Dodali su i da biste trebali potražiti liječničku pomoć ako mislite da imate kostohondritis jer je važno provjeriti bol u prsima da bi se isključila druga ozbiljnija stanja.

Trebali biste nazvati hitnu pomoć ako imate iznenadnu bol u prsima koja se širi u ruke, leđa, vrat ili čeljust, uzrokuje osjećaj stezanja ili težine u prsima, počinje s nedostatkom daha, znojenjem, mučninom ili povraćanjem i traje dulje od 15 minuta jer bi to mogli biti znakovi srčanog udara.