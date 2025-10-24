Je li pametno bacati lopticu psu? Veterinari imaju odgovor!

Bacanje loptice jedan je od najljepših načina na koje se vlasnici povezuju sa svojim psima. Promatrati psa kako sretno trči parkom, s isplaženim jezikom i mašućim ušima, prizor je koji razveseli svakog ljubitelja životinja. No, prema veterinarskim stručnjacima, ova bezbrižna igra nije bez rizika. Vodič Veterinarskog fakulteta Sveučilišta Cornell donosi korisne savjete o tome kako igranje lopticom učiniti sigurnim i izbjeći ozljede koje mogu imati dugoročne posljedice, prenosi Express.co.

Psi često djeluju kao da imaju beskrajnu energiju – mogu trčati satima, dok se njihovi vlasnici umore nakon samo nekoliko bacanja. No, dr. Chris Zink, direktor molekularne i komparativne patobiologije na Medicinskom fakultetu Johns Hopkins, upozorava da mentalna iscrpljenost može biti jednako učinkovita – ako ne i učinkovitija – od fizičke.

Poticanjem psa da koristi mozak, primjerice traženjem igračke ili pronalaženjem loptice u travi, možemo ga ugodno umoriti, a pritom zaštititi njegove mišiće, zglobove i ligamente. Jedno od najvažnijih pravila je kontrolirati početak i kraj igre. Pas bi trebao čekati da loptica ili igračka padne na tlo prije nego što potrči za njom.

Trčanje punom brzinom uz nagla zaustavljanja ili oštra skretanja povećava rizik od uganuća, istegnuća i ozljeda zglobova. Slično tome, skakanje u zrak radi hvatanja igračke možda izgleda zabavno, ali ponavljano opterećenje može uzrokovati akutne ozljede i dugoročne probleme sa zglobovima i kralježnicom.

Dodavanje mentalnih izazova može igru učiniti sigurnijom i zanimljivijom. Primjerice, bacite loptu u visoku travu ili grmlje – pas će tada koristiti i vid i njuh, što mu dodatno aktivira mozak. Sam proces traženja može biti jednako iscrpljujuć kao i sam sprint, ali s mnogo manjim fizičkim stresom.

Dr. Zink ističe da je opća kondicija ključna. Pas koji ima jake mišiće, fleksibilne zglobove i zdravu tjelesnu težinu manje je sklon ozljedama tijekom igre. Vježbe istezanja, jačanja mišića i redovite aerobne aktivnosti odlična su dopuna povremenom igranju donošenja. Također, odabir prave igračke izuzetno je važan. Male teniske loptice mogu predstavljati opasnost od gušenja za velike pse. Štapovi mogu uzrokovati ozljede usta ili vrata ako se pas spotakne dok ih nosi.

Kako prepoznati kada je vrijeme za pauzu

Najjednostavnije pravilo: stanite prije nego što se pas previše umori. Dr. Zink preporučuje obraćanje pažnje na jezik – stanite kada se rubovi psećeg jezika uvijaju ili šire. To znači da pas pokušava povećati površinu za dahtanje kako bi se rashladio, što ukazuje da su mu mišići blizu preopterećenja. Ako nastavite igru nakon tog trenutka, rizik od ozljede ili iscrpljenosti naglo raste.