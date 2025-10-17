Od traženja pažnje do anksioznosti: Evo zašto psi ponekad ližu stopala svojih vlasnika

Ako vaš pas opsesivno liže vaša stopala, osobito nakon šetnje, tuširanja ili kad legnete u krevet, sigurno znate koliko to može škakljati. Neki vlasnici to smatraju simpatičnim, dok drugima smeta. No što to zapravo znači i je li u redu dopustiti psu da liže vaša stopala? Odgovore na ta pitanja ponudili su stručnjaci za The Kennel Club.

Lizanje je, kažu oni, sasvim normalno pseće ponašanje. Psi ližu kako bi pokazali privrženost, izrazili emocije, smirili se ili jednostavno zato što im se sviđa određeni okus. Lizanjem iskazuju naklonost i povezanost s vama, a često ga koriste i da privuku pažnju. Za neke pse to je način da se opuste, osobito ako su tjeskobni ili pod stresom. Ako pas pretjerano liže vas, sebe ili predmete, možda pati od anksioznosti i tada je preporučljivo potražiti savjet veterinara ili biheviorista.

Iako nama stopala možda ne izgledaju posebno zanimljivo, psima su pravi izvor informacija. Naša stopala prekrivena su mirisima, feromonima i solju iz znoja. S obzirom na to da psi imaju osjet njuha i do 100.000 puta jači od ljudskog, oni pomoću mirisa mogu 'pročitati' gdje smo bili, što smo radili, pa čak i kakvog smo raspoloženja. Dakle, kada pas liže vaša stopala, on zapravo 'proučava' vas.

Razmislite što se obično dogodi kad vas pas poliže po stopalima. Možda se nasmijete ili ga pomazite. Ako vaš pas primijeti da to izaziva pozitivnu reakciju, shvatit će da mu to donosi pažnju i vjerojatno će nastaviti s tim ponašanjem. Ako su vam stopala zdrava, nemate rana i niste koristili kreme koje bi mogle biti otrovne za psa (poput onih za psorijazu), povremeno lizanje nije štetno. Neki vlasnici to smatraju neugodnim i jednostavno ne žele da pas to radi, što je sasvim razumljivo, odluka je osobna. No, ako lizanje postane opsesivno, pokušajte nekoliko jednostavnih metoda.

Prije svega, održavajte higijenu stopala. Čiste noge bit će manje zanimljive psu. Nakon vježbanja, pokušajte se istuširati prije nego pas dođe do vas. Ne dajte mu priliku da to čini prečesto. Obratite pažnju kada najčešće liže i pokušajte izbjeći situacije u kojima to radi. Nemojte reagirati ni pozitivno ni negativno, jednostavno povucite noge ili se udaljite. S vremenom će shvatiti da to ponašanje ne donosi željenu reakciju.

Odvratite psu pažnju. Dajte mu igračku za žvakanje, puzzle s hranom ili posebnu 'lick mat' prostirku koja zadovoljava potrebu za lizanjem. Budite dosljedni. Nemojte ponekad dopustiti lizanje, a ponekad ne, to zbunjuje psa. Jasno pokažite što je dopušteno, a što nije.

Lizanje je pseći način samoumirivanja, pa ga treba shvatiti ozbiljno ako se često ponavlja. Povremeno lizanje stopala uglavnom je bezopasno i odraz ljubavi, no ako postane pretjerano ili se javi naglo, uvijek je najbolje potražiti stručni savjet. Ako pak vaš pas iznenada počne pretjerano lizati vlastite šape, obavezno posjetite veterinara. Takvo ponašanje može značiti da ga nešto boli, svrbi ili da je pod stresom.