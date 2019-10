Je li ovo posao budućnosti? Ova žena radi kao profesionalna osoba za maženje!

Christina Hepburn živi u Los Angelesu i provodi svoje dane mažeći klijente preko kompanije 'Cuddlist' koja nudi terapiju maženja. Ona je profesionalna osoba za maženje, piše Refinery29.

Ova usluga se proteže od držanja ruku pa sve do ležanja jedno na drugome - Christina na svojem klijentu ili klijentici, što god odgovara klijentu.

- Kada se bebe ne diraju one umiru. Mi volimo misliti da smo različiti od beba, ali zapravo smo odrasle bebe - izjavila je Hepburn. Ljudi žude za ljudskim dodirom, a Hepburn im nudi upravo to. Njezini klijenti su ljudi koji su nedavno prekinuli vezi, ljudi koji su novi u gradu i nisu upoznali dovoljno ljudi i oni koji samo žele zagrljaj. Jedan tretman u trajanju od sat vremena Hepburne naplaćuje 80 dolara što joj omogućuje da pristojno zarađuje za život. I zašto ne? Hepburne kaže da imamo moć iscijeliti jedni druge i da to treba koristiti.

U videu pogledajte kako izgleda posao osobe koja mazi druge ljude: