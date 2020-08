Jadranski dragulj nudi glamur, šušur i pogled na najbogatije ljude svijeta, ali i idilu, mir i opuštanje

Prodavačica na cavtatskoj rivi sjedila je iza štanda i u nešto se zadubila kad je shvatila da netko fotografira. Najprije je uzviknula “no, no”, a onda podigla glavu i povikala “yes, yes” kada je vidjela da je fotograf američki glazbenik Bon Jovi. Prepričava nam tu lanjsku zgodu Enes Mulahasanović čiju je sliku Bon Jovi od njegove supruge Mirele na kraju i kupio.

Luka za bogataške jahte

Svjetski poznata lica na cavtatskoj rivi nisu rijetkost. Još je manje neobično vidjeti da neka od bogataških jahti uplovi u cavtatsku luku, prvu na ulasku u Europsku uniju. Ili da se ljuljuška ispred obale, poput jahte Eclipso ruskoga milijardera Romana Abramoviča koja je ondje usidrena danima pa ljudi objašnjavaju da je tu “parkirana” jer se tako ne plaća vez. Prošetale su se ovuda brojne “face”, bivši američki veleposlanik William Montgomery u središtu je mjesta bio kupio kuću od nasljednika sestre slavnoga slikara Vlahe Bukovca koji je u Cavtatu rođen. Montgomery je kuću kasnije prodao najboljem austrijskom tenisaču svih vremena, Thomasu Musteru, a on se odselio u Čilipe.

S jedne strane glamur i šušur, a s druge opuštanje i odmor, lagana šetnja uz more, pogledi na palme i slapove ružičastih bugenvilija koji vise s prozora kamenih kuća. Sve je to Cavtat, jadranski dragulj s prelijepim plažama i bogatom povijesti, smješten na krajnjemu jugu, u Općini Konavle.

– Najljepše mjesto na Jadranu – opisat će ga slikar Enes.

Do polovine srpnja izgledalo je, kaže, da sezone neće ni biti. Hoteli Albatros i Epidaurus ostali su zatvoreni, zaposlenici su dobili otkaze, no u drugoj polovini srpnja turizam u Cavtatu krenuo je nabolje, iako je u odnosu na lani po procjenama domaćih barem 70 posto manje turista. Gosti su uglavnom stranci, ponajviše Englezi, kao i prijašnjih godina. Cavtat, udaljen od zračne luke Dubrovnik pet kilometara, ponajprije je avionska destinacija. I zato su iznajmljivačima oči uprte u nebo. No ove godine zbog korone vlasnici apartmana spustili su cijene i tako su privukli i domaće turiste:

– Posljednjih pet godina nisam imao goste iz Hrvatske. Ove sam ih imao pet-šest – govori nam jedan od iznajmljivača.

Noćenje u apartmanu u koji bez problema stane troje odraslih, a uvijek se dade ubaciti i pomoćni ležaj, ovo ljeto stoji oko 500-600 kuna na Bookingu, što znači da je u izravnom kontaktu s gazdom cijena povoljnija.

Boris Obradović, kojega nitko nezove imenom nego nadimkom Bobo, užurbano je koračao ispred svog ronilačkog centra Epidaurum, jedinog u Cavtatu. Brodić s grupom Mađara koji su pošli na ronjenje taman se trebao vratiti, na moru su bila dva njegova jet skija, čamac je vukao padobran koji se trebao dići...

– Najlakše je reći da treba zabraniti skutere. Umjesto da svaki iznajmljivač ima ovu aplikaciju pomoću koje u svakom trenutku znaš gdje se nalazi i možeš ga isključiti ako se približi obali, vozi prebrzo... – demonstrira kako prati one kojima je iznajmio jet ski.

Bobo je ‘Ponos Hrvatske’

Bobo, njegov sin Branko i rođak Denis Braičević prije nekoliko su godina riskirali živote kako bi po orkanskoj buri spasili turista iz Argentine, zbog čega su dobili nagradu “Ponos Hrvatske”.

Prekidan poslom, uspijeva nam ipak ispričati što se sve može vidjeti u podmorju Cavtata i kamo on vodi na izlete zaljubljenike u ronjenje. Najpopularniji je odlazak na mjesto antičkoga brodoloma nadomak Cavtata gdje se nalazi najveće nalazište amfora na Jadranu, s više od 1800 sačuvanih. Pretpostavlja se da je brod s teretom maslinova ulja krenuo iz neke od sjevernoafričkih luka i potonuo u drugom stoljeću. Boris Obradović prije 24 je godine pronašao i prijavio ovaj muzej pod morem kamo danas vodi ronioce, koji rado obilaze i olupinu talijanskog ratnog broda “Taranto” potopljenog 1945. godine, na dubini od 24 do 55 metara.

– Ovdje su bila četiri antička brodoloma. Pitosi ili dolije – velike antičke posude zapremine 2000 litara - pronađeni su na dubini od 30 metara i to je jedino u potpunosti sačuvano nalazište s desetak cijelih primjeraka – kaže Bobo. A mi šetnicom uz more krećemo ka groblju sv. Roka, k Račićevu mauzoleju, remek-djelu Ivana Meštrovića odakle se uličicama satkanim od kamenih kuća spuštamo na rivu uživajući u ljepoti i znamenitostima Cavtata.

Plusevi i minusi PLUS DESTINACIJA ZA SVE Destinacija koju podjednako vole slavni, obitelji, ljubitelji kulture, prirode, sportova na vodi, dobre hrane, ljubavnici... Bliza zračne luke Dubrovnik, od koje je udaljen pet kilometara, prometnula je Cavtat u avionsku destinaciju. Krenete li automobilom iz Zagreba, to je nešto više od 600 km. MINUS RADNO VRIJEME Teško je dokučiti zbog čega je radno vrijeme Kuće Bukovac – rodne kuće jednog od najznačajnijh hrvatskih slikara Vlahe Bukovca – od utorka do subote od devet do 18 sati, a nedjeljom od devet do podneva. Bilo bi ljepše razgledati je predvečer.

Infostupac Parking 10 kn/h Pivo 26 kn Kava 10 kn Cijene su ovdje “na nivou” Romana Abramoviča i Bon Jovija