Istraživanje: Za ovih bi 10 stvari o seksu mnogi voljeli da su ih znali prije

Mnogi bi zasigurno htjeli da su neke stvari o seksu naučili nešto ranije nego što jesu, pogotovo kada je u pitanju dobar seks. Lovehoney-ova nova anketa otkrila je da gotovo jedna od deset odraslih osoba nije počela uživati u seksu do 35.-44. godine. Osim toga, rezultati su pokazali kojih bi to deset stvari o seksu ljudi voljeli da su znali prije, piše Metro.

Stručnjaci otkrili dan i sat: Ovo je najbolje vrijeme u tjednu za seks!

Važnost komunikacije

Razumijevanje važnosti komunikacije i razgovaranje o preferencijama u seksu, bila je prva stvar za koju su ljudi rekli da bi voljeli da su znali prije. S time se složilo čak 30 posto ispitanih. Pozitivna komunikacija prije i tijekom seksa, sastavni je dio dobrog seksualnog iskustva s partnerom. Komunikacija nakon seksa također je ključna, kako biste bili sigurni da ste oboje zadovoljni i da možete poboljšati svoje iskustvo sljedeći put.

Kako se osjećati seksi

Osjećati se seksi u vlastitoj koži jedna je od najpopularnijih lekcija za žene, s kojom se slaže trećina (33 posto), u usporedbi sa samo 19 posto muškaraca. Samopouzdanje u krevetu igra veliku ulogu kada je riječ o uživanju. Žene će osobito teško doživjeti vrhunac ako im nedostaje samopouzdanja.

Zona udobnosti

Čak 36 posto njih voljelo bi da su prije znali da se ne moraju gurati izvan svoje zone udobnosti. Guranje sebe izvan svoje zone udobnosti može stvoriti ugodno iskustvo za vašeg partnera, ali to može uskratiti užitak i sreću vama. Nemojte se osjećati pod pritiskom da sudjelujete u bilo čemu što ne želite isprobati, a pravi partneri vas neće osuđivati zbog toga.

Zadovoljstvo

Jedna četvrtina njih voljela bi da je znala da se ne treba sramiti onoga u čemu nalaze zadovoljstvo. Zapravo, 17 posto ispitanika voljelo bi da su znali da je potpuno normalno imati fetiše. Seksualni užitak dolazi u mnogim oblicima i trebali biste se osjećati ugodno i sretno dok to istražujete, naravno, uz pristanak partnera.

U redu je reći ne

Znati da je u redu reći 'ne' bila je još jedna popularna lekcija (26 posto). Reći ne ne bi trebalo biti neugodno i ne bi trebalo potaknuti negativnu reakciju od osobe s kojom imate seks.

Korištenje seks igračaka

Ne treba se sramiti ili bojati korištenja seks igračaka, i čak 22 posto ispitanika priznali su da bi voljeli da su tako mislili i ranije. Korištenje lubrikanta također je nešto za što 16 posto njih tvrdi da bi voljeli da su znali da je potpuno normalno u spavaćoj sobi.

Orgazam ne mora biti cilj

Jedan od pet ispitanih slaže se s tvrdnjom da orgazam ne mora biti cilj seksa, te bi voljeli da su to znali puno ranije. Pritisak da se mora postići orgazam, ponekad može uništiti užitak seksa. Važan je cijeli proces, a ne samo kraj.

Kako dovesti partnera do vrhunca

Najveće učenje za muškarce je bilo kako dovesti partnericu do vrhunca, i s tim se složilo gotovo 30 posto muških sudionika, u usporedbi sa samo 16 posto žena. Muškarcima je općenito lakše doći do orgazma nego ženama, što možda objašnjava razliku u statistikama između žena i muškaraca. Ono što jednu osobu dovodi do vrhunca, ne mora vrijediti i za drugu, pa komunicirajte sa svojim partnerom.

Važnost pristanka

Razumijevanje važnosti pristanka je nevjerojatno važno, ali jedna od pet osoba smatra da to nije dovoljno rano znala. Također, važno je znati da pristanak traje tijekom cijelog seksa, stoga uvijek provjerite jeste li oboje sretni i uživate li, a posebno kada isprobavate nešto novo.

Pornografija postavlja nerealne standarde

Mnogi znaju da porno filmovi postavljaju nerealne standarde za seks, no svaki peti ispitanik volio bi da je to shvatio ranije. Kako ljudi pristupaju pornografiji u mlađoj dobi, nezdrave zablude postaju ukorijenjene u društvu, stoga je važno zapamtiti da pornografija nije točan prikaz seksa.

Terapeutkinja otkriva što treba izbjegavati za dobar odnos sa svekrvom: 'Nemojte se nikada žaliti na muža!'