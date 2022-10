Fit baka (64) ispričala: ‘Često me zamjene za moju 20-godišnju unuku’

Australka Lesley Maxwell je superfit baka koja ima 64 godine i redovito oduševljava obožavatelje svojim objavama na Instagramu, a tvrdi da ju zbog njezinog mlađahnog izgleda redovito zamjenjuju s njezinom 20-godišnjom unukom. Leslie obožava ići u teretanu, te vježba pet puta tjedno kako bi održala trbušne mišiće čvrstima. Zgodna baka svoj je fitness put započela u svojim 40-ima i od tada nije stala, piše The Sun.

Nevjerojatne sličnosti: Možete li reći koja je na fotografiji majka, a koja je kći?

Često koristi društvene mreže kako bi podijelila svoje vježbe s drugima, ali i kako bi pokazala svoje uvježbano tijelo. Tvrdi da joj komplimente često daju muškarci koji su upola mlađi od nje, a njoj njihova pažnja ne smeta.

Također, ima šest pravila kojih se strogo pridržava kako bi izgledala mlađe. Kaže da izbjegava pšenicu i šećer, te ne jede fast food, odnosno dopušten je jedan cheat meal tjedno. Lesley kaže da to može pomoći ljudima da ostanu na pravom fitness putu. Dodaje i da je važno biti siguran da se unosi dovoljno proteina u svakom obroku. Savjetuje tri dobre vježbe s utezima, za leđa, za prsa i noge. Osim toga, puno hoda na otvorenom i to brzim tempom, jer tvrdi da se tako sagorijevaju tjelesne masti, a dobro je za zadržavanje mišićne mase na kojoj se naporno radi tijekom treninga s utezima.

- Proces starenja zapravo možemo preokrenuti čistom prehranom i učinkovitom tjelovježbom. Postoje dva načina starenja - jedan je kronološka starost koja je od tvog rođendana do sada. A drugo je biološka dob, koja je uzbudljivija! Možemo stvoriti mlađe tijelo - postati vitkiji, jači, zdraviji. Ovo nas čini samopouzdanijima i seksipilnijima - objasnila je Lesley.

Tvrdi da je muškarac s kojim se trenutno viđa puno mlađi od nje, ali da je sjajan i da ona na to ne gleda kao da je prestara za njega. Osvojio ju je svojim samopouzdanjem.

- Ako je muškarac dovoljno hrabar da priđe ravno do mene, pogleda me u oči i pozove me van, on je za mene poprilično hrabar čovjek - zaključila je.

Otac troje djece i inženjer robotike obožava nositi štikle i suknje: 'Ne vidim ništa čudno u tome':