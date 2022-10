Stručnjakinja otkrila: Ovih sedam stvari rade žene koje su dobre u krevetu

Pitanje koje si mnoge žene često postavljaju je: što muškarci žele od žena u spavaćoj sobi? Stručnjakinja za seks Tracey Cox, tvrdi da oni zapravo žele seksualno samouvjerenu i pustolovnu ženu koja zna što želi. No, otkrila je i nekoliko stvari koje rade žene koje su dobre u krevetu, piše Daily Mail.

1. Iniciraju seks

Najčešći muški prigovor je da žene ne žele inicirati seks, a ako uvijek prepustite njemu da započne nešto, ostavljate jasnu poruku - seksam se samo zato što ti želiš seks.

2. Ne osuđuju

Žena koje su otvorene prema seksualnim preferencijama muškarca njima su najdraže, jer ne vole kada ih one gledaju začuđeno kada god predlože nešto novo. Dakle, žene za koje muškarci misle da su sjajne u krevetu, otvorene su za nove ideje, no to ne znači da morate pristati na sve, već samo ono što vam je ugodno i što želite. S druge strane, žene koje pristaju baš na sve što partner želi nisu toliko seksi, jer se može pomisliti da sve to rade jer žele zadovoljiti muškarca, a ne jer imaju potrebu za tim. Napraviti ponekad nešto za partnera jer on to jako želi je zaista sjajno i privlačno, ali iskrenost u seksu je najprivlačnija od svega.

3. Znaju što žele

Nemojte biti pasivni, budite inspirator, tvrdi Tracey. Razmislite što vam odgovara i što vam je potrebno za redovite, snažne orgazme i to mu i dajte do znanja.

4. Daju povratne informacije

Svaki muškarac želi svojoj partnerici biti najbolji kojeg je ikada imala, Upravo iz tog razloga, on zasigurno želi da mu kažete što je dobro, a što nije, te što može popraviti.

5. Zadovoljne su sa svojim tijelom

Svi ponekad imamo neke nesigurnosti vezane za naše tijelo, ali žena koja dopušta da je muškarac gleda i divi se njezinom golom tijelu, puno je privlačnija nego neku koju je strah da ju muškarac dodiruje na određenim mjestima iz straha da će ju dodirnuti tamo gdje ima 'viška kilograma'.

6. Glasne su, ali ne previše

Kada netko tijekom seksa cijelo vrijeme šuti, sve može biti vrlo čudno, pa čak i neugodno. Zvukovi potvrđuju da vam je dobro, pa se nemojte sramiti to ponekad to i pokazati. No, ipak, nemojte pretjerivati jer glasni partneri nekima mogu biti odbojni.

7. Ne glume orgazme

Stručnjakinja Tracey naglašava ovo 'redovito' jer povremeno svi to rade. Ako sve radi dobro i jako ste zadovoljni s partnerom, ponekad je čak i dobro odglumiti. Problem je kada morate glumiti često, jer to ipak znači da niste zadovoljna seksualnim životom i mogli biste razmisliti o promjeni.

