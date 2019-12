'Isprekidana' dijeta po kojoj se ne jede čak 18 sati dnevno produljuje život

Istraživanje, obajvljeno u New England Journal of Medicine, koje je proveo Mark Mattson pokazalo je da dijeta po kojoj se ne jede čak do 18 sati na dan je zdrava za organizam, smanjuje pretilost i ojačava imunitet, piše New York Post.

Mattson koji već 25 godina istražuje ovu 'isprekidanu’ dijetu kaže kako ona smanjuje stres, produljuje život te smanjuje mogućnosti za razne bolesti, kao što su rak i pretilost.

Istraživanjem te dijete Mattson je otkrio kako suzdržavanjem od jedenja stanice u ljudskom tijelu pretvaraju se iz masnoće u energiju.

Ova 'isprekidana’ dijeta provodi se tako što u jednom danu imate razdoblje od 6 do 8 sati u kojem smijete jesti ili možete jesti dva veličinom umjerena jela na tjedan, dok ostale dane unosite do 500 kalorija dnevno.

Mattson savjetuje ljude da isprobaju ovu novu dijetu, ali da je kod nje osjećaj gladi i iritiranosti normalan na početku te da samo moraju izdržati i prijeći prego toga i imati će zdraviji život.