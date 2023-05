Iskoristila je spermu bivšeg muža kako bi dobila dijete sa svojom djevojkom i sada njih troje žive zajedno

Ponosna mama Linda Fruits (33) dočekala je novo dijete sa svojom partnericom, 36-godišnjom Maddy Gross. Ali, beba Arlo imala je neobično putovanje u svijet jer je začeta pomoću sperme Lindinog bivšeg supruga. Sada, Linda i Maddy žive pod istim krovom sa svojim sinom - rođenim prije samo tjedan dana - i Lindinim bivšim mužem, Christopherom Haertingom. Linda i Christopher također imaju dvoje djece, četverogodišnjeg Elliota i dvogodišnjeg Owena, koji također žive u obiteljskoj kući, prenosi Metro.

Linda je rekla: 'Osjećam olakšanje što su Maddy i Arlo sigurni i sretni. Pokušavamo odspavati kad god i gdje god je to moguće, tako da Christopher dobiva malo vremena nasamo s dečkima i vodi ih vikendom na zabavne stvari kad nama treba odmor. Učimo dan po dan kako bismo vidjeli što nam sve treba u bilo kojem trenutku, a po potrebi možemo i kod bake u pomoć'.

Linda je bila u braku s 36-godišnjim Christopherom osam godina. Borili su se s brakom bez seksa nakon što im se rodilo drugo dijete 2020. godine, sve dok Linda nije shvatila da je privlače žene dok je skrolala TikTokom. Par se odlučio rastati u kolovozu 2021. godine, ali su odlučili da bez obzira na sve žele ostati obitelj. Ona je zatim upoznala svoju sadašnju djevojku, Maddy, u studenom 2021. Linda i Maddy ubrzo su bile nerazdvojne, a Maddy se uselila u obiteljsku kuću.

'Još uvijek je bilo teško s vremena na vrijeme, ali cijelo vrijeme smo razgovarali o svojim emocijama i to nam je puno pomoglo', kaže Christopher, 'Oboje smo znali da su nam djeca najvažnija i činjenica da smo ih mogli viđati svaki dan bilo je važnije od podjele naše obitelji i, iskreno, kompliciranja stvari sami sebi. Većina se parova nakon rastave odvaja i ima loš odnos, ali mi smo pronašli način kako da živimo zajedno i uživamo u tome'.

Kad su se razišli, sinovima su rekli da će zauvijek biti obitelj, bez obzira na sve, i da će ih uvijek voljeti. 'Bili su tako mali, prisjetila se Linda, 'i činilo se da ih nije bilo briga jer su još uvijek imali oba roditelja pod istim krovom'. Ali, Maddy je također imala želju biti roditelj, pa je par pitao Christophera bi li razmislio o tome da im bude donor sperme kako bi proširile svoju obitelj. 'Nisam mogao odmah pristati kada su me zamolile da im budem donor', kaže Christopher, 'Imao sam puno pitanja koje sam im želio postaviti kako bih se osjećao ugodno. Rekao sam im da se ne bi osjećao sigurno samo kao donor nego da želim biti suroditelj i zakonski na rodnom listu'.

Maleni Arlo rođen je prošlog tjedna, a njegova braća i sestre vole paziti na njega. 'Obitelj je odlično - dečki su tako uzbuđeni', rekla je Linda, 'Pitaju gdje je beba čim uđu u kuću. Kada ih pokupim iz škole, plaču tko će sjediti do njega u autu – to je preslatko. Bili su tako uzbuđeni što će upoznati brata. Toliko ga vole da to govore više puta dnevno'. Sada, obitelj nastavlja napredovati, fokusirajući se na svoju djecu. Linda dodaje: 'Posljednji razgovor koji smo vodili sa svojom djecom bio je o tome koliko su sretni što pod istim krovom imaju toliko odraslih koji ih vole'.

