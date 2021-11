'Imao sam aferu sa starom prijateljicom, ali se bojim da sam time upropastio brak'

- Imao sam aferu sa starom prijateljicom. Seks je bio nevjerojatan, ali se sada bojim da sam zauvijek upropastio brak. Moja supruga ima 34, a ja 37 godina i imamo novorođenog sina. Nedavno sam otvorio vlastiti restoran. Prvih nekoliko mjeseci je bilo sjajno za posao, ali iznimno teško za moju suprugu. Cijeli dan je bila sama doma s djetetom - napisao je jedan muškarac za The Sun.

Njihov odnos bio je vrlo eksplozivan, stalno su se svađali, ali bi se i brzo pomirili. No jednog dana, u njegov restoran došla je stara prijateljica iz škole tražeći posao. Izgledala je predivno, a on je odmah osjetio seksualnu povezanost s njom. Pozvao ju je da dođe nakon zatvaranja te više nije mogao zadržati svoje nagone. Poseksali su se u kuhinji restorana, a tada je i počela njihova afera koja je trajala šest mjeseci - sve dok ih poznanik nije vidio kroz prozor.

Po njihovom gradu počele su kružiti glasine, a i njegova supruga ih je čula. Ljubavnica je s njim prekinula svaki kontakt. Izgubio je i posao, a sada se bori i s održavanjem svog braka i odnosa sa sinom. Pita se treba li biti iskren sa suprugom i sve joj priznati.

- Ne možete promijeniti prošlost, ali shvatili ste što je važno i to nije pogreška koju ćete ponoviti. Priznajte ženi svoju nevjeru, moglo bi vam olakšati krivnju. No, mogli bi nju natjerati u bijedu. To bi bilo okrutno i kontraproduktivno. Zvuči kao da je sumnjala u vas, ali je odlučila krenuti dalje. Usredotočite se na to da vaš obiteljski život i odnos postanu jači nego ikad - odgovorila mu je Deidre.

