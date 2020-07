'Imali smo odličan seks, sve dok nisam saznala da ima suprugu'

- Uživala sam u svakom trenu provedenom s muškarcem kojeg sam upoznala na aplikaciji za spojeve. Sve se činilo odlično, u seksu i svugdje drugdje, sve dok nisam primila poziv njegove supruge. Upoznala sam ga nakon svoje bolne rastave. Trebalo mi je tri godine da bih samo pomislila o novoj vezi. Oboje smo imali puno zajedničkih stvari, a prvi puta kada smo se vidjeli, odmah se osjetila kemija. On ima svoju tvrtku, stalno putuje i uvijek me vodio sa sobom. No onda sam primila poziv od jedne žene koja me pitala jesmo li se seksali - ispričala je za The Sun.

Kada je pitala tu ženu zašto to želi znati, saznala je da je to zapravo njegova supruga. Brzo je poklopila slušalicu, a onda ju je nazvao ljubavnik, koji je tvrdio da je to njegova bivša žena koja sam želi stvoriti probleme. No jedan vikend, nakon mnogo propuštenih poziva od bivše, morao joj je priznati da je i dalje u braku. Inzistirao je da je želi ostaviti već dulje vrijeme, ali nije pronašao način. Supruga ga je izbacila pa sada želi useliti kod nje, ali ona mu ne vjeruje pa pita psihoterapeutkinju Deidre za pomoć.

- Vaši instinkti koji vam govore da mu ne vjerujete su dobri. Vaš odnos započeo je s laži i trudio se održati tu laž koliko god je dugo mogao. Sada kada znate koliko je zapravo uvjerljiv lažljivac, biste li mu mogli ponovno vjerovati? Iako vam je priznao sve na kraju, ne znate koliko vas je zapravo namjeravao zavlačiti. Uživao je u oba odnosa i dok ste mu vi bili zabava, male su šanse da bi ostavio obitelj zbog vas. Kako stvari stoje, ja bih ostavila ovog čovjeka. Vrijeme je da pronađete nekog boljeg - odgovorila joj je Deidre.

Dariju mutipla skleroza nije spriječila da prehoda hodočašće od 600 km: