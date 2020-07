'S dečkom sam dvije godine, ali nikad nisam doživjela orgazam. Isprobali smo različite seks-igračke...'

- Uživam u seksu sa svojim dečkom, ali jedino što dobivam iz njega je intimnost. Nisam sigurna jesam li ikada doživjela orgazam. Moj dečko puno je više zainteresiran za seks nego što sam ja. Ja imam 20 godina, on 23 i zajedno smo već dvije godine. Mislimo da ja nemam volje za seksom zato što ne mogu postići orgazam. Probali smo igračke tijekom seksa, ali taman kada se počnem osjećati dobro, to nestane i uhvati me nervoza i nestrpljivost. To je postao stvarno veliki problem među nama - napisala je jedna djevojka za psihoterapeutkinju Deidre.

- Jako malo žena postigne orgazam samo kroz vaginalnu penetraciju, treba im dodatna stimulacija klitorisa, za što služi i vibrator. Taj dobar osjećaj koji osjetite može značiti da se bližite orgazmu, ali onda postanete napeti jer ste vi i vaš dečko jako anksiozni oko samog postizanja orgazma. Probajte se opustiti i ne razmišljati o samom orgazmu, već se prepustite osjećaju i užitku. Isprobajte različite stimulacije i komunicirajte s partnerom oko stvari koje vam odgovaraju - odgovorila joj je Deidre.

