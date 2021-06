Ima posao "od 9 do 17", a ostatak vremena misli da je vampir: Pije ljudsku krv, izbjegava svjetlost...

Lilith Vampyre (27) iz Londona tvrdi da je vampir star 600 godina, a zbog neobičnog načina života skupila je čak više od 150 tisuća pratitelja na Instagramu. Iako ima sasvim običan posao, Lilith je svoj život posvetila da živi ‘vampirskim’ životom, odnosno pridržava se određenih pravila ponašanja, prenosi ladbible.com.



Izbjegava izravno sunce i sunčevu svjetlost, a tvrdi kako najviše energije ima tijekom noći. Njezina očaranost vampirima započela je kada je bila djevojčica te je počela gledati filmove i čitati knjige o vampirima.

- Prvo sam upoznala ovakav život kada sam pogledala Drakulu i tada su me očarala ova mistična bića. Voljela sam sve što je bilo povezano s vampirima, a to mi je pomogla da pronađem i druge ljude poput sebe, ispričala je.



Vjeruje da je vampir postala s 18 godina, ali tada to još nije u potpunosti znala. Sada je shvatila njezin ‘stvarni’ život i počela se u skladu s njim i ponašati. Ona ne izgleda samo kao vampir iz raznih knjiga i filmova, već je priznala da pije ljudsku krv. Otkriva kako krv dobije od osobe koja razmišlja isto kao i ona te da ta osoba nikada nije u opasnosti kao u filmovima.

- Prvi put sam ljudsku krv probala iz znatiželje. Imala je okus željeza, poput bakra. No okus je različit kod svakog. Napravimo rez na neprimjetnom dijelu tijela i od tamo dobivamo krv. To su uglavnom moji prijatelji ili ljudi koje sam upoznala kroz svoj životni stil. Ne treba mi velika količina krvi, sve je zapravo u samom činu, vrlo je intimno, kaže Lilith.



Lilith vjeruje da zapravo ima 600 godina, a i tvrdi kako osjeća veliku povezanost s prošlošću.



- Ponekad se osjećam prastaro. Uvijek me zanimala povijest i puno se promijenilo od tada, ali prijašnji svijet mi je poznat, kao da sam živjela u njemu, objašnjava. Također je otkrila kako u svom životnom stilu istinski uživa. Najviše joj se sviđa osjećaj slobode i moći, ali i druženja s ‘drugim vampirima’. Za nju je ovaj život ključ za osobno napredovanje, ali i shvaćanje ljudske vrste i života.

