prljaviji od wc-a

Ovaj predmet leglo je bakterija: Dodirujete ga svaki dan, a rijetko tko ga redovito čisti

shutterstock
VL
Autor
Ana Hajduk
11.12.2025.
u 11:30

Vaš mobitel je prljaviji nego WC školjka? Stručnjaci otkrivaju šokantne rizike koje svakodnevno ignoriramo.

Specijalist za biomedicinske znanosti upozorava: jedan od najkorištenijih predmeta u našoj svakodnevici ujedno je i pravo leglo klica — a gotovo ga svi neprestano dodirujemo. Dr. Gareth Nye, predavač na Sveučilištu Salford, ističe kako se rizik dodatno povećava kad mobitel uđe u kupaonicu, gdje je izložen fekalnim česticama koje se šire zrakom.

“Ekrani mobitela ogromni su rasadnici bakterija, posebno ako ih koristite u kupaonici”, rekao je za Mirror. “Najgori scenarij? Ostavite telefon blizu WC školjke dok puštate vodu. Čestice fekalija tada se raspršuju u zrak i lako završavaju na vašem ekranu. Čak i ako perete ruke, čim ponovno dotaknete telefon — opet ste kontaminirani”. 

Nye nije jedini stručnjak koji upozorava na ovaj problem. Dr. Lotti Tajouri, biomedicinski znanstvenik, ranije je telefone opisao kao “hotele s pet zvjezdica za mikrobe — s grijanjem, hranom i savršenim uvjetima za razmnožavanje”. Njegov tim sa Sveučilišta Bond 2020. godine analizirao je 56 studija iz 24 zemlje i otkrio da pametni telefoni često sadrže ozbiljne patogene, uključujući:

  • E. coli – povezana s fekalnom kontaminacijom
  • Staphylococcus aureus – uzročnik kožnih infekcija i upala pluća

Oba mikroorganizma mogu uzrokovati širok raspon infekcija, od blagih pa sve do teških. “Jedemo dok koristimo telefon, govorimo u njega, držimo ga na toplom… Idealni uvjeti za bakterije”, kaže dr. Tajouri, “Nitko — apsolutno nitko — ne dezinficira svoj telefon koliko bi trebao. Zamislite ga kao svoju treću ruku”. 

Čak i ako često perete ruke, dodir kontaminiranog telefona odmah vraća bakterije na kožu. CDC procjenjuje da je oko 80% infekcija povezano s rukama, što znači da telefon može biti glavni izvor ponovnog kontaminiranja.

Kako pravilno očistiti telefon? 

Prema preporukama platforme Which?, najsigurnije je koristiti maramice sa 70% alkohola, izbjegavajući pritom otvore poput zvučnika i priključaka. Ako koristite maskicu za telefon, nemojte je zanemariti — i ona je često prekrivena bakterijama, posebno ako u njoj držite kartice ili novac.

Sezona gripe dodatno povećava rizik

U trenutku početka sezone gripe, stručnjaci upozoravaju da higijena telefona nije samo estetski detalj, već važan dio prevencije bolesti. Dr. Nye naglašava i jednostavnu, ali ključnu mjeru: temeljito pranje ruku. “Virusi poput gripe ili prehlade mogu se eliminirati toplom vodom i sapunom. Ova navika smanjuje respiratorne infekcije za oko 20% i bolesti povezane s proljevom za 30%”.

Ključne riječi
virusi klice gripa E.coli bakterije mobitel

