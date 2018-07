I umjerena dehidriranost stvara probleme, ali i ako se s vodom `nalijevate`

Čak i umjerena dehidriranost može poremetiti vašu sposobnost da jasno razmišljate, pokazalo je novo američko istraživanje.

Znanstvenici su utvrdili da gubitak tekućine koji odgovara dva posto težine sportaša rezultira poremećajima kognitivnih funkcija. Čak i takva blaga do umjerena dehidriranost vodi do poremećaja pažnje i otežanih sposobnosti donošenja odluka, prema radu objavljenom u časopisu Medicine & Science in Sports & Exercise.

Znanstvenici su utvrdili da je dehidriranost posebno stvarala probleme u zadaćama koje zahtijevaju pažnju, motoričku koordiniranost i tzv. izvršnu funkciju koja uključuje primjerice snalaženje na zemljopisnim kartama, pravopis, računanje ili korekturu tekstova.

“Već znamo da fizička spremnost pati kad se prijeđe prag od dva posto tjelesne mase, posebno nakon vježbanja u toplom okruženju”, kaže voditeljica istraživanja Mindy Millard-Stafford, profesorica na faklutetu bioloških znanosti instituta za tehnologiju u Georgiji.

“Stoga se postavilo pitanje što se događa u mozgu uz isti gubitak tekućine što je prilično često kod ljudi koji su aktivni ili rade vani. Kao što stanica mišića treba vodu, tako je treba i stanica našeg mozga".

Učinci takve dehidracije nisu bili dramatični ali su rasli s rastom dehidriranosti, kaže Millard-Stafford.

Nova studija nije prva koja istražuje učinke dehidriranosti na kognitivne funkcije no ranije su imale proturječne rezultate jer je bilo obuhvaćeno malo ispitanika. Stoga je Millard-Stafford svojim istraživanjem obuhvatila ranija 33 istraživanja s ukupno 413 odraslih osoba.

U okviru tih istraživanja ispitanici bi nakon tjelesnih aktivnosti po toplom vremenu i uz uskratu tekućine izgubili od jedan do šest posto težine.

Dr. Ronald Roth, profesor hitne medicine s medicinskog fakulteta sveučilišta u Pittsburghu koji nije bio uključen u istraživanje ocjenjuje da je pravi trenutak za takve studije zbog globalnog zatopljavanja i podsjeća vikend-sportaše i one predanije koliko je važno uzimati dovoljno tekućine.

“Mislim da ovo osnažuje nešto što smi i inače smatrali točnim”, kaže on. Poruka je - što ste više dehidrirani to manje britko um radi i vaše sposobnosti donošenja odluka brzo stradaju.

Roth podsjeća da su simptomi dehidriranosti opća nemoć, slabost mišića, smanjeno lučenje urina, zbunjenost.

Za toplije dane preporučuje da se unaprijed napravi plan vježbanja kako dehidriranost ne bi dovela do pogrešnih odluka.

Roth upozorava i da ne treba konzumirati prevelike količine vode jer to može dovesti do opasnog stanja - hiponatremije.

“Važno je znati dobro uravnotežiti unos i gubitak tekućine", kaže on i upućuje na jednostavan način - kontrolirati boju urina koja je vrlo svijetla ako se unosi previše vode a intenzivna i tamnije žuta ako je urin koncentriran, odnosno ako je osoba dehidrirana.