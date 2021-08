Genijalan razlog da stavite češnjak pod jastuk već večeras

Češnjak nije baš poželjna namirnica koju biste razmotrili kao pomoć za akciju u spavaćoj sobi, složit ćete se. No, sada nije riječ o tome već o sasvim suprotnoj "aktivnosti".

Ako imate, nesanicom, upravo će vam pomoći češnjak. Očistite jedan ili dva češnja i stavite ih pod jastuk. Vjerojatno vam zvuči čudno, no pokušajte.Na portalu Tips &tricks navode kako će to imati smirujući efekt i pomoći vam da lakše utonete u. Pritom imajte na umu da će do vas doprijeti tek slabašan miris češnjaka koji će vas umiriti, sasvim dovoljno da spavate cijelu noć.Osim toga, poboljšat će sepa se nećete tijekom noći buditi i imati isprekidane snove. I nećete smrdjeti po češnjaku, niti vi niti vaša soba. Zvuči kao dobra ideja, zar ne?

