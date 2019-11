Električne cigarete ubijaju sve više ljudi: U Americi se razbolilo nekoliko tisuća

Uređaj za pušenje bez nikotina ubio je 47 osoba diljem Amerike prema novim podacima Centra za kontroliranje i prevenciju bolesti.

Prema izvještaju izdanom u jučer 2290 osoba razvilo je plućne bolesti u svakoj državi osim Aljaske. Najviše oboljelih su muškarci mlađi od 35, a preminulih u dobi od 17 do 75. Povećanje ovih brojki moglo bi usporiti, ali bolest je i dalje prisutna.





Foto: Daily Mail

U pokušaju da smanje broj tinejdžera koji koriste električne cigarete i spriječili potencijalno oboljenje New York i Massachusetts u četvrtak su zabranili e-cigarete s okusima. Država Massachusetts je zabranila aromu mentola kao i prave cigarete.



Prošli mjesec, 17-godišnji atletičar morao je hitno na transplataciju pluća nakon što su njegova bila toliko oštećena od električne cigarete da je jedva dolazio do zraka.



Prije dva tjedna proizvođači su objavili kako je gusta tvar nazvana vitamin E u znatnom broju e-cigareta koje su koristili bolesni ljudi, a sumnja se da je pomiješana s THC-om i da je upravo on krivac.

47 preminulih potvrđeno je u 25 država, a najviše ih je u Illinoisu - čak pet. Četvero preminulih potvrđeno je u Kaliforniji i Indiani, tri u Gerogiji, Massachusettsu i Minnesoti, dvoje u Kansasu, Missouri-u, New Yorku, Oregonu i Tennessee-u. Potvrđena je jedna preminula osoba u Alabami, Connecticutu, Delawareu, na Floridi, u Louisiani, Michiganu, Mississippiu, Montani, Nebraski, New Jerseyu, Pennsylvaniji, Teksau, Utahu, Virginiji i Washingtonu.



Kako prenosi CDC 83% ljudi koji su se osjetili bolesnima i potražili pomoć konzumirali su THC, glavni sastojak marihuane.



Foto: Shutterstock

Usporedbe radi, samo 13% konzumiralo je nikotinske proizvode. Najviše bolesti uzrokovano je kombinacijom THC-a i nikotina.

Tinejdžeri i mladi ljudi oboljeli su zbog e-cigareta s aromom koje su zabranile neke države kao što su Massachusetts, Montana, New York, Rhode Island i Washington. Iako je vitamin E siguran u obliku pilule ili na koži, udisanje uljnih kapljica može biti štetno jer su ljepljive i ostaju na plućima, a liječnik James Pirkle usporedio ih je s medom. Osim što ostaje na plućima, spaljuje ih.

Vitamin E našao se samo u e-cigaretama kupljenim ilegalno. Iako se ne savjetuje povratak s električnih cigareta na one prave, liječnici savjetuju da ovaj uređaj ne koriste mladi i tinejdžeri kao ni trudnice.