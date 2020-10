Držite se ovih 10 zlatnih pravila kod kuhanja tjestenine i svaki put ispast će savršeno

Kuhanje tjestenine možda se ne čini kao ozbiljan posao, ali u tom procesu ima puno sitnih stvari na koje trebate misliti ako želite da cijeli obrok bude savršen. Postoji nekoliko zlatnih pravila kojih se Talijani strogo drže kod kuhanja jela s tjesteninom.



Ulje u vodu - jedno veliko ne!

Prva stvar koju ne biste trebali raditi je dodavati ulje u vodu u kojoj kuhate tjesteninu. Ulje se odvaja i pluta na vodi, pa zamisao da se spriječi lijepljenje tjestenine neće biti ostvarena. Također, nakon što kuhanu tjesteninu ocijedite, ulje će se zalijepiti za nju što će spriječiti zadržavanje umaka na njoj, a to ne želite.



Čekajte da voda zavrije

Ako se želite držati pravila 'al dente' kod kuhanja tjestenine onda je od velike važnosti čekanje da voda zavrije. Kipuća voda će pretvoriti škrob u neku vrstu želatine i tako je učiniti lakše probavljivom, prenosi The Lokal.



Sol tek nakon što voda zavrije

Dodate li sol hladnoj vodi, odgodit će se vrijeme potrebno vodi da dosegne točku vrenja. Međutim, kad se ubaci u kipuću vodu, sol će povisiti temperaturu i voda će tada biti iznimno vruća - idealno za kuhanje tjestenine.

Ne lomite špagete, baš nikad

Špagete i slična tjestenina nisu toliko dugačke bez razloga, već da bi se mogle dobro omotati oko vilice i obložiti umakom. Lomljenjem uništavate njihovu namjenu.



Što zapravo znači 'al dente'?

Ovaj pojam čuli ste sigurno bezbroj puta i znate da on označava savršeno kuhanu tjesteninu, ali kako znati da je došla do te točke tijekom kuhanja? U talijanskom jeziku postoji još jedan pojam koji se naziva 'punto verde' što u hrvatskom znači 'zelena točka'. To je tanka crtica ili točkica koju možete vidjeti kada komad tjestenine prepolovite na pola. Trebala bi biti bljeđa od ostatka. To znači da je tjestenina 'al dente'.



Ne ispirite je nakon kuhanja

Velika pogreška je kada na kraju kuhanja tjesteninu ispirete vodom. Tako uklanjate škrob s njezine površine koji pomaže da se tjestenina dobro sljubi s umakom.



Umak neka već bude spreman

Jednom kuhanu tjesteninu dodajte odmah u već gotov umak, uključite štednjak i pirjajte par minuta. Ako je umak pregust, dodajte mu malo vode u kojoj se kuhala tjestenina - ona sadrži obilje škroba, obogaćuje okus umaku i pomaže mu da se bolje zalijepi se za tjesteninu.

