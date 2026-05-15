Istraživanje pokazalo što žene preziru tijekom seksa: 'Iste sekunde izgubim interes'

Istraživanje koje je provela takozvana etička porno platforma Sssh.com sugerira da je jedan seksualni čin ženama posebno odbojan. „Spit play”, iako vrlo popularan među muškarcima, mnoge žene smatraju „ponižavajućim” i „odvratnim”. Angie Rowntree, osnivačica ove stranice, kaže da su tijekom istraživanja otkrili kako žene ne vole gledati ovaj čin u pornografiji. „Molim vas, bez pljuvanja. Trenutno izgubim interes”, napisale su neke ispitanice. Ovaj fetiš smatraju nehigijenskim i oblikom ponižavanja žena, prenosi Metro.

Spit play nije nova pojava u BDSM svijetu, a popularizirao se čestim pojavljivanjem u pornografiji. Psihoterapeutkinja Hannah Jackson-McCamley naglašava važnost jasne komunikacije i pristanka prije uključivanja ovakvih aktivnosti u seksualni život. Iako može biti zanimljiv dodatak seksu, pornografija je normalizirala BDSM prakse bez ključnog dijela, a to razgovora i pristanka. Ova seksualna aktivnost ili fetiš (spit kink) uključuje korištenje pljuvačke tijekom intimnih odnosa, uključujući pljuvanje po partneru, razmjenu pljuvačke ili njeno uključivanje u druge seksualne činove.

BDSM je skup seksualnih praksi koje uključuju vezivanje, disciplinu, dominaciju, pokornost, sadizam i mazohizam, a temelji se na dogovoru i pristanku. „Ako su svi uključeni entuzijastično suglasni, a pravila jasno postavljena kako bi seksualna praksa bila zdrava, pljuvanje može predstavljati dominaciju i kontrolu, sporazumnu degradaciju, prisvajanje, povezanost, intimnost, kao i senzualni užitak”, kaže.

Psihoterapeutkinja dodaje da je, iako je pornografija normalizirala mnoge fetiše koji su se prije smatrali neprihvatljivima, važno razlikovati kada je neko ponašanje sigurno, a kada prelazi granicu i osoba ga doživljava kao nasilno ili ponižavajuće. Kulturološki se pljuvanje često smatra uvredom ili znakom mržnje, pa kada jedan partner to radi tijekom seksa, drugi to može povezati s takvim značenjem.

Reakcije žena na Redditu također su pokazale da većina ne preferira ovaj fetiš, a neke tvrde da su „prekinule odnos iste sekunde” nakon što je partner uključio spit play u njihov seksualni odnos. Mnoge žene pljuvanje, posebno u usta, smatraju mizoginim i nehigijenskim te tvrde da ne bi pristale na takav čin. Kada je riječ o uvođenju spit playa u seksualni odnos, stručnjakinja savjetuje otvoren razgovor, ali izvan spavaće sobe. Partneri bi trebali jasno komunicirati o svojim granicama i željama te nikada ne pretpostavljati da će druga osoba automatski pristati samo zato što je nešto često prisutno u pornografiji.

„Ako rijetko uopće razgovarate o seksu, krenite polako i nježno, uz mogućnost pauze ako se netko od vas počne osjećati nelagodno ili se povuče. Povjerenje i intimnost ključni su za svako seksualno esperimentiranje”, zaključila je. Dakle, spit play nekim partnerima može obogatiti seksualni život, ali ne smije se zanemariti činjenica da pornografija ne prikazuje realnost seksa. Najvažniji su međusobni pristanak i jasna komunikacija.