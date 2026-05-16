Sadnja tijekom svibnja: Evo što trebate posaditi do kraja mjeseca
Svibanj je idealno vrijeme za sadnju brojnih biljaka koje će vaš vrt pretvoriti u raskošnu, šarenu, ali istovremeno jednostavnu oazu za održavanje tijekom cijelog ljeta. Tlo je tada dovoljno toplo i vlažno, opasnost od mraza uglavnom prolazi, a biljke imaju dovoljno vremena razviti snažno korijenje prije velikih ljetnih vrućina. Baš zbog toga mnogi vrtlari svibanj smatraju najvažnijim mjesecom za uređenje cvjetnjaka, povrtnjaka i terasa, prenosi Homes&Garden.
Cvijeće koje cvjeta mjesecima uz minimalan trud: Ako želite vrt prepun boja bez previše rada, svibanj je savršen trenutak za sijanje jednogodišnjeg cvijeća koje brzo niče i dugo cvate. Među najzahvalnijim vrstama su cinije, kozmosi, suncokreti, kadifice, različak i zijevalice. Sjeme se može sijati direktno u vrt ili u posude, a biljke vrlo brzo počinju stvarati bogate cvjetove koji traju od ranog ljeta pa sve do jeseni. Nakon što prođe opasnost od mraza, možete presaditi i biljke koje ste ranije uzgojili u zatvorenom prostoru, poput mirisnog graška i drugih osjetljivijih jednogodišnjih vrsta.
Trajnice koje privlače leptire: Ako želite vrt koji će iz godine u godinu izgledati sve ljepše, svibanj je idealan za sadnju trajnica, posebno autohtonih biljaka koje odgovaraju lokalnoj klimi i korisnim kukcima. Biljke poput rudbekije, ehinaceje, zvjezdani i monarde privlače pčele, leptire i druge oprašivače te tijekom ljeta stvaraju bogate cvjetne prizore. Prije sadnje preporučuje se dodavanje komposta ili zrelog stajskog gnoja kako bi se poboljšala struktura tla i zadržala vlaga. Nakon sadnje korisno je dodati sloj malča koji štiti zemlju od isušivanja i smanjuje rast korova.
Povrtnjak: Toplije tlo i dulji dani idealni su za sadnju povrća. Mnoge kulture sada možete sijati direktno u zemlju, dok je vrste koje vole toplije temperature vrijeme presaditi na stalno mjesto. Brzorastuće kulture poput rotkvica, špinata i salate mogu dati prve urode već početkom ljeta. Tijekom svibnja možete sijati rajčice, krastavce, tikvice i bundeve.
Lukovice za raskošne ljetne cvjetove: Kada se zemlja dovoljno zagrije, mogu se saditi i ljetne lukovice te gomolji koji vrt pretvaraju u eksploziju boja. Posebno su popularne dalije, kane, gladiole, agapantus i krokozmija. Dalije su među omiljenim vrtnim biljkama jer dolaze u bezbroj oblika, veličina i nijansi, a cvatu sve do jeseni. Mogu se saditi i u vrtne gredice i u velike posude.
Balkoni: Čak i ako nemate veliki vrt, svibanj je odlično vrijeme za sadnju cvijeća u tegle i žardinjere. Za dugotrajnu cvatnju u posudama posebno se preporučuju mini suncokreti, alisum, tunbergija i rudbekija. Uz malo truda već sada možete stvoriti balkon ili vrt koji će cijelo ljeto biti pun boja, mirisa i života.