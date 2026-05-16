Ovo je 5 najvećih ljenčina u psećem svijetu: Neki su u stanju odspavati i do 22 sata dnevno
Riječi 'lijeni' i 'psi' najčešće ne idu zajedno jer većina pasa voli šetnje, igru i svakodnevnu aktivnost. Ipak, bez obzira na pasminu, svakom je psu potreban san, a neke pasmine prirodno spavaju više od drugih. Za ljude koji vole mirniji način života to može zvučati idealno, no veterinari upozoravaju da pospan pas ne znači nužno i pas bez obaveza.
Veterinarka dr. Abby Bedell iz bolnice za životinje Nottingham u New Jerseyju za Newsweek je izdvojila pet pasmina koje u prosjeku provode najviše vremena spavajući. Iako djeluju mirno i opušteno, neke od njih zahtijevaju posebnu njegu, kontrolu težine ili više veterinarske pažnje.
Hrt: Kada se spomenu hrtovi, mnogima prvo na pamet padne brzina. Ovi psi poznati su po trčanju i mogu dosegnuti brzinu do oko 72 kilometra na sat, no istodobno su veliki ljubitelji odmora. Dr. Bedell ih naziva pravim 'psima za kauč', osobito kada je riječ o umirovljenim trkaćim hrtovima, koji mogu spavati od 18 do čak 22 sata dnevno.
Bernardinac: Bernardinci su poznati kao nježni divovi, mirni i dobroćudni psi koji vole opuštenu svakodnevicu. Prema riječima veterinarke, u prosjeku spavaju od 18 do 20 sati na dan. Zbog njihove velike tjelesne mase već im i samo kretanje troši dosta energije, pa im je odmor posebno važan, osobito ako su tijekom dana bili aktivniji.
Mastif: Mastifi su po mnogočemu slični bernardincima jer i ove velike pasmine jako cijene san i odmor. Njihova naborana koža i spuštene oči dodatno pridonose dojmu da su uvijek pomalo pospani. Iako im je potrebna umjerena svakodnevna aktivnost, kada nisu u laganoj igri ili šetnji, najradije odmaraju, a ovisno o tipu mastifa mogu spavati od 16 do 20 sati dnevno.
Baset: Baseti su smireni psi blage naravi, poznati po sporijem ritmu i opuštenom ponašanju. U prosjeku spavaju od 18 do 20 sati dnevno, zbog čega se mogu činiti idealnima za vlasnike koji ne traže izrazito aktivnog psa. Ipak, njihova sklonost izležavanju može dovesti do debljanja, pa su im redovite šetnje važne.
Engleski buldog: Za one koji žele manjeg psa mirnijeg temperamenta, engleski buldog često se nameće kao zanimljiv izbor. Zbog specifične građe tijela i spljoštene njuške ova pasmina često ima reputaciju 'lijene', premda nisu svi buldozi isti. Budući da imaju nižu razinu energije i mogu se brže umarati, engleski buldozi često spavaju do 18 sati dnevno.