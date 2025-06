Doktori tvrde: 'Ovo je najbolja moguća tjelovježba ako se želite riješiti sala'

Svatko ima svoju rutinu vježbanja – neki ciljaju na definiciju mišića pa biraju trening snage, dok drugi žele smršavjeti pa se više oslanjaju na kardio. I dok obje vrste treninga imaju svoje zdravstvene prednosti, novo istraživanje otkriva da redoslijed kojim ih izvodite može igrati ključnu ulogu u gubitku masnog tkiva, piše Best Life.

Ako vam je cilj topljenje masnoća i oblikovanje tijela, možda biste trebali razmisliti o tome kojim redom trenirate – jer, kako pokazuje znanost, to itekako može utjecati na rezultate.

Što je učinkovitije – prvo utezi ili kardio?

Nova studija objavljena u Journal of Science and Exercise pratila je 45 muškaraca u dobi od 18 do 30 godina s prekomjernom tjelesnom težinom. Sudionici su bili podijeljeni u skupine koje su tijekom 12 tjedana tri puta tjedno trenirale po sat vremena. Jedna skupina započinjala je trening s utezima, a druga s kardio vježbama (vožnja bicikla).

Rezultati? Obje skupine zabilježile su poboljšanja u sastavu tijela, smanjenje masnog tkiva i povećanje mišićne mase – no skupina koja je prvo radila trening snage izgubila je značajno više tjelesne i visceralne masti.

Više koraka, bolja izdržljivost

Pametni satovi koje su sudionici nosili pokazali su i dodatne prednosti: oni koji su prvo radili vježbe snage zabilježili su više nego dvostruko povećanje dnevnog broja koraka u odnosu na kardio grupu. Uz to, pokazali su veće poboljšanje eksplozivne snage i mišićne izdržljivosti.

Ostanite mladi: Doktor otkriva jednu vježbu koja može usporiti proces starenja

Zašto trening snage ima prednost?

Kada započnete s utezima, tijelo je odmorno i ima više snage za pravilno izvođenje pokreta, čime se smanjuje rizik od ozljeda. Također, veća mišićna aktivacija na početku treninga može poticati veću potrošnju kalorija tijekom i nakon vježbanja.

Ako vam je cilj gubitak kilograma, stručnjaci preporučuju omjer 70:30 u korist treninga snage. Tako se postiže idealan balans: potiče se rast mišića koji ubrzava metabolizam, dok kardio pridonosi zdravlju srca i pluća.

Što kažu druge studije?

Studija iz 2023., objavljena u časopisu Diabetologia, pratila je 186 osoba i pokazala slične rezultate: sudionici koji su radili isključivo trening snage izgubili su više kilograma i imali bolju kontrolu šećera u krvi od onih koji su radili samo kardio ili kombinaciju.

Stručnjaci objašnjavaju da je to zato što više mišićne mase znači brži metabolizam i veću potrošnju kalorija u mirovanju. Drugim riječima, kad izgradite mišiće, tijelo sagorijeva više energije – čak i kada ne vježbate.

Ako ste među onima koji pokušavaju skinuti višak kilograma, možda je vrijeme da prvo podignete utege, a tek onda prijeđete na traku za trčanje. Tako ćete bolje iskoristiti svoj trud i ubrzati rezultate.

No najvažnije od svega: kontinuitet i dosljednost. Kombinirajte trening snage i kardio na način koji vam najviše odgovara i budite vjerni svojoj rutini – jer svaki pokret se računa.