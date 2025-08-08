Doktori otkrivaju: 'Ovo je 5 simptoma koji mogu predvidjet multiplu sklerozu čak 15 godina prije njene pojave'

Procjenjuje se da multipla skleroza (MS) pogađa gotovo 3 milijuna ljudi diljem svijeta, prema podacima Nacionalnog društva za MS. Ova neurološka bolest uzrokuje slabost mišića, oštećenje vida, utrnulost, gubitak ravnoteže i probleme s pamćenjem, navodi Cleveland Clinic. Istraživači su sada identificirali pet simptoma koji mogu biti rani znakovi upozorenja i pojaviti se čak 15 godina prije uobičajenog početka bolesti, prenosi Best Life.

Umor, glavobolje, vrtoglavica te poremećaji mentalnog zdravlja, uključujući anksioznost i depresiju, izdvojeni su kao rani pokazatelji multiple skleroze u velikoj studiji objavljenoj u časopisu JAMA Network Open. Analizom zdravstvenih kartona pacijenata otkriveno je da su se ti simptomi značajno pojačavali do 15 godina prije klasičnog početka bolesti, što sugerira da MS može započeti mnogo ranije nego što se ranije pretpostavljalo. Autori ističu važnost ranije intervencije kako bi se ubrzala dijagnoza i liječenje.

“MS je teško prepoznati jer su mnogi od najranijih znakova - poput umora, glavobolje, boli i problema s mentalnim zdravljem - nespecifični i lako se zamijene za druga stanja”, istaknula je voditeljica studije dr. sc. Helen Tremlett, profesorica neurologije na Medicinskom fakultetu Sveučilišta British Columbia i istraživačica u Centru za zdravlje mozga Djavad Mowafaghian. “Naši nalazi značajno pomiču vremensku liniju pojave prvih simptoma, otvarajući mogućnost za ranije prepoznavanje i intervenciju”.

Istraživači su analizirali 25 godina medicinske povijesti i zapisa o posjetima liječniku. Ovo je prva studija koja je proučila povijest bolesti tako duboko unatrag, dok su prethodna istraživanja uglavnom pratila podatke pet do deset godina unatrag.

Meta-analiza je obuhvatila ukupno 12.220 pacijenata, od kojih je 2.038 imalo dijagnosticiranu multiplu sklerozu. U usporedbi s ostalima, ti su pacijenti češće posjećivali psihijatre i liječnike opće prakse te su imali više slučajeva umora, vrtoglavice i bolova.

Autori studije napisali su: “Uočili smo da su povišene stope problema s mentalnim zdravljem, posjeti psihijatrima te nespecifični simptomi i znakovi počeli čak 15 godina prije pojave tipičnih simptoma MS-a, dok je porast posjeta neurologu ili konzultacija o neurološkim problemima uslijedio sedam do jedanaest godina kasnije”.

Rezultati su pokazali sljedeće obrasce u razdoblju prije razvoja bolesti:

15 godina ranije: češći posjeti liječniku opće prakse, porast umora, vrtoglavice, glavobolja, anksioznosti i depresije

12 godina ranije: više pregleda kod psihijatra

do 9 godina ranije: povećanje posjeta neurologu i oftalmologu

3–5 godina ranije: nagli rast hitnih medicinskih pregleda i radioloških pretraga

1 godinu ranije: pacijenti češće traže pomoć neurologa i hitne službe

“Ovi obrasci sugeriraju da multipla skleroza ima dugu i složenu prodromalnu fazu – razdoblje kad se bolest razvija ispod površine, ali još nije jasno izražena”, rekla je prva autorica Marta Ruiz-Algueró, dr. sc., postdoktorandica na UBC-u, “Tek sada počinjemo shvaćati koji su to prvi znakovi upozorenja, a mentalno zdravlje očito ima važnu ulogu među najranijim indikatorima”.

Nova saznanja pokazuju da umor, vrtoglavica i glavobolje, zajedno s anksioznošću i depresijom, mogu predstavljati rane znakove MS-a – prisutne i do 15 godina prije pojave jasnih neuroloških simptoma.

Ipak, istraživači naglašavaju da se navedeni simptomi mogu javljati i kod drugih stanja, te da mnogi ljudi koji dožive takve tegobe nikada neće razviti multiplu sklerozu. No, prepoznavanje i proučavanje ove prodromalne faze moglo bi jednog dana pomoći u ranijoj dijagnozi i poboljšanju ishoda za pacijente.

“Identifikacijom ovih ranih crvenih zastavica, možda ćemo moći intervenirati ranije – kroz praćenje, podršku ili preventivne strategije”, zaključila je Tremlett, “Ovo otvara nove smjerove za istraživanje ranih biomarkera, životnih čimbenika i drugih potencijalnih okidača bolesti koji su prisutni u ovoj ranije zanemarenoj fazi MS-a”.

