Dodajte ovaj orašasti plod u prehranu: Može pomoći u snižavanju kolesterola i rizika od srčanih bolesti

Kolesterol je važna tvar u tijelu koja pomaže u izgradnji stanica i proizvodnji hormona, no prekomjerne razine mogu povećati rizik od srčanih bolesti i drugih zdravstvenih problema. Prehrana igra ključnu ulogu u održavanju zdravih vrijednosti kolesterola, a odabirom namirnica bogatih vlaknima, zdravim mastima i antioksidansima možete značajno podržati zdravlje srca i krvnih žila. Liječnik iz Nacionalne zdravstvene službe Ujedinjenog Kraljevstva (NHS) otkrio je zašto gotovo svakodnevno konzumira određeni orašasti plod te je potaknuo druge da iskoriste njegove izvanredne antioksidativne prednosti.

Dr. Amir Khan iskoristio je TikTok da bi podijelio svoja saznanja. "Orasi su prepuni vitamina E, melatonina i biljnih spojeva zvanih polifenoli koji su posebno nalaze u njihovoj koži", rekao je. Ovi antioksidansi mogu pomoći u smanjenju oštećenja DNK uzrokovanih slobodnim radikalima i smanjiti upalu u cijelom tijelu. Slobodni radikali su nestabilne molekule koje mogu oštetiti DNK unutar stanica ako se nakupljaju i nastaju kao rezultat različitih čimbenika, uključujući onečišćenje zraka, pušenje, rendgenske snimke i lošu prehranu, piše Daily Express.

"Orasi također imaju više omega-3 masti od bilo kojeg drugog orašastog ploda. Omega-3 u orasima naziva se alfa-linolenska kiselina (ALA) i to je nešto što vaše tijelo treba, ali ne može samo proizvesti, pa je morate unositi iz prehrane", objasnio je dr. Khan. ALA može pomoći u održavanju zdravlja srca, snižavanju krvnog tlaka i dokazano je vitalna za rast i razvoj, prema riječima liječnika. "Konzumiranje oraha ne samo da vas hrani, već hrani i korisne bakterije koje žive u vašim crijevima. To potiče zdravlje vaših crijeva i može pomoći u smanjenju rizika od bolesti", rekao je liječnik.

Orasi također sadrže hranjive tvari koje mogu zaštititi vaš mozak od štetnih upala, a istovremeno podržavaju pravilnu funkciju mozga kako starite. "Dosljedno je dokazano da redovita konzumacija oraha smanjuje razinu štetnog kolesterola i triglicerida koji mogu doprinijeti srčanim bolestima", zaključio je liječnik.

Evo kako možete uključiti orahe u svoju prehranu: pospite nasjeckane orahe po kaši, jogurtu ili smooothieju, zamijenite slatke grickalice s nekoliko oraha, dodajte orahe u salate, poboljšajte svoje pečenje korištenjem oraha u domaćim granola pločicama, muffinima ili kruhu od banane ili dodajte tostirane orahe kao ukras za slana jela.