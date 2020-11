Deset prirodnih bunara u rajskoj dolini Rajčica

Jedan od najljepših prirodnih fenomena Dalmatinske zagore, deset bunara koji su se ugnijezdili u idiličnoj dolini Rajčica, nedaleko od sela Nisko, na području Općine Klis, od davnina intrigiraju svojim neobičnim, gotovo savršenim oblikom u suhozidu.



Bunari Rajčica gotovo simetričnog oblika, koji nikada ne presušuju, prirodni su fenomen u srcu najsušnijeg dijela Dalmatinske zagore.



Simetrični oblik



Od starina su bili mjesto okupljanja, a otkako je općina Klis uložila dva milijuna kuna europskih sredstava u rekonstrukciju traktorskog puta u šumskoj cesti koja spaja Brštanovo, Nisko i Matase, koji vodi i do doline Rajčice, izletnici ih ponovno otkrivaju.



– Ljudi iz svih dijelova Dalmacije, pogotovo za vrijeme lockdowna dolazili su vidjeti te prirodne fenomene. Ponukani time, općina Klis izradila je projekt uređenja izletišta, poučne staze i vidikovca, aplicirali smo i dobili sredstva – kaže Jakov Vetma, općinski načelnik Klis.



Planirani radovi, ističe, neće narušiti ljepotu i sklad rajskih Rajčica već će ih učiniti ugodnijim za posjetitelje. Od šumske ceste do bunara uredit će put, označit će područje i opremiti ga sjenicom, klupama, klackalicama, boćalištem i ostalim sadržajima koje su dogovorili s konzervatorima s obzirom kako je riječ o zaštićenom nematerijalnom kulturnom dobru RH.



Uređuje se staza



– Želimo približiti ljudima jedan od najljepših pejzaža u Zagori. Usred planine imate 10 bunara koji fasciniraju svojim rasporedom, arhitekturom i položajem – kaže Vetma.



Ovaj komadić Zemlje odiše rajskom ljepotom i mirom. Radovi još nisu započeli. Nigdje nikog. Rajčice su prava terapija za ovo stresno doba.



Foto: Općina Klis

Opasani su suhozidom, a predaja kaže da su ovdje bili i prije dolaska Rimljana,