Markirane staze vode na Oštrc, Okić i Japetić

Samoborsko gorje ima dugu tradiciju planinarenja, pa stoga ne čudi što su planinarske staze brojne, odlično markirane i održavane. Dugovječnosti organiziranog planinarenja svjedoče i brojne planinarske kuće koje većinom rade vikendom i nude piće i hranu. Samoborsko gorje nalazi se iznad gradića Samobora i po njemu je dobilo ime. Najčešće polazišne točke su Šoićeva kuća, Rude i Smerovišće.

Foto: Dražen Klarić Slap Cerinski vir slijeva se niz 10-metarsku usjeklinu

Gorje je dio Žumberačke gore, bogato šumama i livadama te raznom vegetacijom. Potoci Lipovečka i Rudarska gradina gorje su podijelili u tri skupine: Plešivicu, Japetić i Oštrc. U ovom prilogu predstavit ćemo vam tri planinarske staze, a oni koji požele s skrenuti s druge po redu koju preporučujemo, mogu posjetiti i 10-metarski slap smješten u blizini Starog grada Lipovca, u kanjonu Javoračkog potoka. Cerinski vir dugo je bio skriven od pogleda lokalnih planinara koji su na njega slučajno nabasali 1927. godine, po povratku s izleta na Japetić.

Foto: Dražen Klarić Do utvrde na Okiću postavljene su sajle, uspon je alpinističko vježbalište

Njegov se šum čuje prije negoli se dođe do usjekline niz koju se slijeva, a osobito je lijep u proljeće i jesen, kad je potok bogat vodom, dok ljeti zna presušiti. Put do slapa, kažu, postao je puno pristupačniji unazad nekoliko godina zahvaljujući trudu članova HPD-a Sveti Patrik koji su počistili dio potoka Javorec, prokrčili dio staza i postavili dva mostića preko potoka. Do slapa postoji nekoliko prilaza: od izletišta Dumić u Smerovišću treba oko pola sata, od ulaza na stazu s ceste Smerovišće – Mali Lipovec, 700 metara udaljenog od Dumića, ima dvadesetak minuta, a može se i od Šoićeve kuće u Malom Lipovcu, odakle će vam do slapa trebati jedan sat.

Foto: Kristina Franić