Cijelo vrijeme pogrešno cijedite limun: Evo ispravnog i lakšeg načina

Limuni su zdravi i ukusni, pogotovo kada se iscijede u prirodne sokove ili limunadu. Iako je cijeđenje limuna jednostavan posao, često je i vrlo neuredan, no čini se da postoji lakši i čišći način za to, prenosi mirror.co.uk.

Jedna nutricionistica, Jacqui Baihn, podijelila je video na svom TikTok profilu u kojem pokazuje kako iscijediti limun na vrlo jednostavan način te je prikupila više od 370 tisuća pregleda, a ljudi su bili šokirani što nisu znali da postoji drugi način za iscijediti limun. Bez rezanja i bez prskanja sokova, ovaj trik stvarno je oduševio ljude.

Kako biste isprobali ovaj trik, sve što trebate je metalni ili drveni štapić, dovoljno dugačak da probije rupu u limunu, od početka pa sve do kraja. Nakon što dobijete rupu, limun stavite iznad čaše i pritišćete ga, sve dok čitav sok ne izađe iz njega kroz jednu rupu. Jacqui u svom videu pokazuje koliko je to stvarno lagano te pita svoje pratitelje jesu li ikada znali za to.

“Wow, hvala društvenim mrežama što su me ponovno naučili nešto što me roditelji ili škola nikada nisu”, komentirao je jedan korisnik. “Ajme, nisam uopće znala za ovo! Cijelo vrijeme pogrešno cijedim limun”, glasio je jedan komentar. “Limun se može ‘pomusti’?”, iznenađeno je pitala jedna korisnica.

